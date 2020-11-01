«البوم» و«السنبوك» انضمتا لـ «الكويتية»

مال وأعمال

تسلَّمت شركة الخطوط الجوية الكويتية أول طائرتين من نوع ايرباص A330neo واللتين أطلق عليهما «البوم» و«السنبوك»، حيث وصلتا الى الكويت في مبنى الركاب رقم 4 قادمة من مصنع ايرباص في مدينة تولوز في فرنسا، وكان في مقدمة مستقبلي الطائرة رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان يرافقه بعض أعضاء مجلس الادارة حيث كان على متنها الفريق الفني للشركة والمسؤول عن تسلم الطائرتين الجديدتين.

وعلى هامش استقبال الطائرتين، تقدم رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن علي محمد الدخان بالشكر لشركة ايرباص على حسن التعاون المتبادل والذي يعكس عمق العلاقات بين الخطوط الجوية الكويتية وشركة ايرباص في مجال الطيران التجاري والتي تمتد الى نحو 37 عاماً منذ عام 1983، مبيناً أن الخطوط الجوية الكويتية يسرها اليوم استلام أول طائرتين من طراز A330neo والتي أطلق عليهما «البوم» و«السنبوك»، وهما تعدان الدفعة الاولى ضمن 8 طائرات من نفس النوع تم التعاقد عليها مع شركة ايرباص على أن يتم استلامها تباعاً على مدى 5 سنوات حسب خطة الاستلام المتفق عليها من خلال العقد المبرم مع مصنع الايرباص في سبتمبر 2018، الامر الذي يشكل علامة فارقة ومهمة في مسيرة الخطوط الكويتية.

وأضاف الدخان: « يتقدم مجلس ادارة شركة الخطوط الجوية الكويتية بخالص التهنئة للقيادة السياسية الحكيمة والشعب الكويتي الوفي بانضمام هذا النوع الجديد من الطائرات الى أسطولنا، ونعدهم بالعمل بلا كلل أو ملل على تطوير الطائر الأزرق بما يسعدهم ويرضيهم، مضيفاً أن الكويتية ستستقبل تباعاً ثلاثة أنواع من الطائرات الحديثة من نوع أيرباص خلال السنوات القادمة وهي A320neo وA330neo وA350neo بما يعزز الاسطول بأحدث الطائرات ليصل الى 35 طائرة حيث كانت هذه الطائرات نتاج اتفاقات ومفاوضات فعالة قامت بها مجالس الادارات السابقة فلهم كل التحية ولعملائنا الكرام الذين وقفوا مع شركتهم المتطورة دوماً في كل الظروف».

وذكر الدخان: «ان ادخال طائرة A330neo في أسطول الخطوط الجوية الكويتية المتنامي سيعزز من مكانتها كشركة طيران رائدة في قطاع الطيران الاقليمي والعالمي، كون الشركة تتابع باستمرار متطلبات عملائها لتقديم أحدث وأفضل الخدمات، كما تحرص على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها الاعزاء أثناء كل رحلة، ان وصول طائرة A330neo يعد استمراراً لمرحلة مهمة في تطوير الخدمات المميزة والتي نقدمها لمسافرينا الاعزاء على متن رحلاتنا، بالاضافة الى خدمات النقل الجوي المختلفة مع الخطوط الجوية الكويتية».

وتابع: «نحرص دائماً في الخطوط الجوية الكويتية على اقتناء أحدث أنواع الطائرات من طرازي ايرباص وبوينغ، كما أن وصول هاتين الطائرتين سيزيد من سعة تشغيل الرحلات ومضاعفة عدد الركاب الامر الذي سيعود بالمنفعة على الشركة، حيث أن الشركة تسعى جاهدة وبشكل دائم لتكون على أهبة الاستعداد لعودة فتح جميع وجهاتها المغلقة من والى دولة الكويت والتي كانت تشغّل اليها في السابق بعد توقف تشغيل الرحلات التجارية حول العالم جراء جائحة كورونا (كوفيد 19) واستئناف تشغيل الرحلات في الاول من أغسطس الماضي في دولة الكويت بسعة تشغيل تزيد تدريجياً حتى أغسطس 2021 وبرحلات قليلة، اذ أن أزمة (كورونا) كانت ومازالت لها بالغ الأثر على قطاع النقل الجوي التجاري بشكل خاص الامر الذي يحتاج الى وقت ليتعافى هذا القطاع من تلك الصدمة التي أصابته».

وبين الدخان: «أن طائرة A330neo تمنح العميل العزيز تجربة سفر مريحة وشيقة على طائرات حديثة الطراز تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع».

واختتم الدخان تصريحه بالتأكيد على سعي الخطوط الجوية الكويتية المتواصل والمستمر على تقديم كل ما هو جديد ومتطور يواكب قطاع الطيران الجوي التجاري ويخضع للمعايير العالمية وذلك تلبية لرغبات وطموحات العملاء الكرام وتوفير أفضل الخدمات المختلفة لهم، متقدماً بجزيل الشكر ووافر الامتنان لكل من ساهم في تطوير الناقل الوطني لدولة الكويت ومشيداً أيضاً بدور العاملين بالكويتية بمختلف قطاعاتهم لما يقدمونه من جهود مبذولة وملموسة في خدمة الوطن خاصة خلال الفترة الماضية.

