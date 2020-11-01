«البترول الوطنية»: محطة جديدة في سعد العبدالله

مال وأعمال

افتتحت شركة البترول الوطنية الكويتية محطة جديدة لتعبئة الوقود في مدينة سعد العبدالله السكنية، قطعة 8، وهي المحطة الثانية التي تقوم الشركة بتشغيلها في هذه المدينة خلال العام الحالي.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن افتتاح هذه المحطة التي تحمل الرقم 131، يأتي في اطار خطة الشركة لانشاء 18 محطة وقود جديدة في مختلف مناطق البلاد، وذلك كدفعة أولى ضمن خطة بعيدة المدى تمتد حتى العام 2030، تتضمن انشاء 100 محطة، تواكب بها الشركة التوسع العمراني في الدولة، وتلبي احتياجات السكان، وخاصة في المناطق المنشأة حديثا.

وأوضحت الشركة أنه تم حتى الآن افتتاح 13 محطة، بواقع خمس محطات في مدينة صباح الأحمد السكنية، وأربع في مدينة جابر الأحمد السكنية، واثنتين في مدينة سعد العبدالله، وواحدة في كل من شمال غرب الصليبيخات، ومزارع العبدلي.

وأشارت الى أن المحطة الجديدة تتميز بتصميم عصري، وتستخدم تكنولوجيا متطورة للطاقة الشمسية تمكنها من انتاج طاقة نظيفة توفر 30 في المئة من حاجة المحطة للكهرباء، كما تحتوي على وحدة لاسترجاع البخار، تعمل على التقاط الأبخرة أثناء ملء خزان السيارة بالوقود، ثم تكثيفها واعادتها الى الخزان، مما يساهم في المحافظة على البيئة.

وتتوفر في المحطة خدمات اضافية، مثل السوق المركزي المصغر، وجهاز السحب الآلي، والمصلى وخدمات غسيل وصيانة السيارات، ونقاط تعبئة المياه والهواء، كما تتيح المحطة لروادها تسديد قيمة استهلاكهم من الوقود عبر تقنيات وتطبيقات الكترونية متطورة وسهلة الاستخدام.

