بدر الخرافي: «زين» ضمن أفضل أرباب العمل في العالم

أعلنت مجموعة زين أنها الشركة الكويتية الوحيدة التي جاءت في قائمة «أفضل أرباب عمل في العالم (World›s Best Employers) الصادرة عن مجلة الأعمال الأميركية فوربس (Forbes)، وشركة الاتصالات الأولى في المنطقة العربية.

وأوضحت المجموعة في بيان صحافي أن القائمة العالمية لأفضل أرباب عمل ظهر فيها أسماء شركات ومؤسسات خليجية وعربية في قطاعات الطاقة والغاز، النقل والطيران، المصارف، والاتصالات والتكنولوجيا، اذ ضمت قائمة فوربس 750 شركة متعددة الجنسيات على مستوى العالم، مبينة أنها الشركة الكويتية الوحيدة التي ظهرت في هذه القائمة، كما أنها جاءت وفقا للتصنيف العالمي من ضمن أفضل أربع شركات في أسواق الشرق الأوسط .

الجدير بالذكر أن القائمة العالمية لأفضل شركات أرباب عمل الصادرة مؤخرا هي الرابعة للمؤسسة الأميركية «فوربس» التي تعد أكثر قوائم التصنيف شهرة في العالم، وفي هذه النسخة تعاونت مع شركة أبحاث السوق ستاتيستا لجمع قائمتها لأفضل أرباب العمل، اذ قامت باجراءات بحث استقصائية في الأسواق الدولية لمسح آراء 160 ألفاً من الموظفين والعاملين بدوامات كاملة وجزئية في أكثر من 58 دولة يعملون في مؤسسات تنتشر عملياتها في الأسواق الدولية ومناطق جغرافية بعيدة.

مناهج المسح

وطُلب من المشاركين في مجالات مناهج المسح القيام بتقييم رغباتهم في تزكية أرباب عمل للدائرة المحيطة منهم من أصدقاء أو أفراد العائلة، كما تضمنت اوراق البحث طلبا من المشاركين بتقييم رضاهم عن مدى استجابات أرباب العمل لجائحة كوفيد-19، وما قامت به هذه الشركات من مبادرات وحلول للتعامل مع هذه الأزمة، وطُلب أيضا من المشاركين تقييم البصمة الاقتصادية للشركات، وطبيعة الاهتمام المتوافر لتنمية المواهب، وانطباعهم عن المساواة بين الجنسين ومجالات الاستدامة.

بيئة عمل متميزة

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي «ظهور مجموعة زين كشركة كويتية وحيدة في قائمة فوربس لأفضل شركات أرباب العمل في العالم، واحتلالها المركز الأول بين شركات الاتصالات في المنطقة العربية، يبرز الانجاز المؤسسي الذي تقوم به الادارة التنفيذية في توفير بيئة عمل توفر القدر الأكبر من الملاءمة لقطاع الأعمال، وفي نفس الوقت تعمل على تنمية الشعور الدائم بالتكافؤ، ونيل ثقة الموظفين، وزيادة احساسهم بالفخر».

وأوضح الخرافي قائلا: «هذا الاختيار الذي يضع زين أيضا ضمن أفضل أربع شركات لأرباب العمل في الشرق الأوسط يكرس من مكانتنا كمؤسسة عريقة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات تعرف التزاماتها تجاه موظفيها، اذ تمتلك زين أكبر انتشار جغرافي في المنطقة يمتاز بتنوع الثقافات، لذلك ننظر الى عملية توظيف أفضل المواهب والقدرة على الاحتفاظ بها بأنها من الأمور المحورية والأساسية بالنسبة لنا للحفاظ على خططنا الاستراتيجية».

تدابير استباقية

وكشف الخرافي أن دخول «زين» في القائمة وسط كبرى الشركات العالمية يبرز الاستجابة الكبيرة التي قامت وما زالت تقوم بها خلال جائحة كوفيد-19، اذ اتخذت تدابير استباقية لمواجهة التحدّيات التي تواجهها مجتمعاتها لمكافحة جائحة كورونا، مبينا أن الادارة التنفيذية قامت بتأسيس لجنة لادارة الأزمة للتأكّد من أنّ كل العمليات الاحترازية تتطبّق بشكل صحيح، والتحقق من مدى الاستجابة للقرارات التي تتخذها اللجنة في التعامل مع هذا الظرف الاستثنائي.

وأكد الخرافي أن مجموعة زين كانت حريصة على ضمان صحة الموظفين من خلال وضع سلامتهم في سلمّ أولوياتها، باتخاذ اجراءات حاسمة لدعم جميع الموظفين، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للتأقلم مع هذه الظروف، كما حرصت اللجنة المسؤولة عن ادارة الأزمة على توفير قائمة من الارشادات الخاصة، فضلاً عن نشر التوعية على مستوى الصحة والسلامة.

عائلة «زين»

وعلى الرغم من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها الجائحة نجحت «زين» في التعامل مع تداعيات هذه الأزمة دون مس رواتب الموظفين، كما زاد شعور الاحساس بالمسؤولية لدى كل عائلة «زين» البالغة أكثر من 7000 موظف بمواصلة تقديم الخدمات بجودة عالية للعملاء وسط هذه الظروف الاستثنائية، وحاليا تسعى المجموعة للحفاظ على هذا الزخم الايجابي.

ونجحت الشركة في ادارة سلسلة التوريد، اذ عملت على تخفيف بعض التحديات التي قد تواجه الموردين خلال هذه الأزمة، من خلال تقييم الخدمات المدارة وجميع الموردين الذين تأثروا بشدة بفيروس كورونا المستجد، وأمّنت المجموعة دعما فنيا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من موردي معدات الشبكة الاستراتيجية، كما تم تحديد موظفي الخدمات المدارة الحرجة لتوفير الدعم في الموقع والدعم عن بعد.

ضمان الكفاءة التشغيلية

وكانت مجموعة زين من أولى الشركات التي اتبعت نهجا عمليا لمعالجة المخاوف في جميع المجالات، كما تم اجراء الاتصالات الداخلية والخارجية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الالكتروني، الرسائل النصية القصيرة، نغمات الاتصال، قنوات الراديو، وسائل الاعلام التقليدية، واللوحات الاعلانية، وقامت بطلب الموظفين بالعمل عن بعد، فتم تزويدهم بالموارد اللازمة بما يشمل الاتصال بالشبكة الخاصة الافتراضية VPN، والتشجيع على استخدام أنظمة عمل بعينها لضمان الكفاءة التشغيلية والاستمرارية.

وانطلاقا من ادراكها لأهمية خدماتها بالنسبة الى العملاء والمجتمعات، أعادت الشركة تصميم قنوات المبيعات المباشرة وغير المباشرة لضمان توافر الأجهزة والخطوط، وضاعفت الأنظمة وقدرات الموظفين لدعم المبيعات عبر الانترنت، وتم تقديم تدابير مبتكرة مثل الفروع المتنقلة للتسليم من الباب الى الباب والترتيبات مع منصات التسليم لبيع بطاقات الشحن من خلال تطبيقاتها، كما قدمت ارشادات ومستلزمات السلامة للموظفين في الفروع، علاوة على ذلك، تم اطلاق العديد من الحملات وتوفير أدوات أكثر أريحية لكل شرائح المجتمع للحصول على خدمات ومنتجات الشركة.

ومع فترات الاغلاق والحظر، قامت «زين» بتأمين أجهزة (كمبيوتر، هواتف ذكية، شبكات الافتراضية خاصة، بنية تحتية افتراضية لسطح المكتب، دونغل البيانات) لموظفيها الذين يتعاملون مع العملاء حتى يتمكنوا من الاستمرار في الرد على الاستفسارات من المنزل، بالاضافة الى ذلك، تم تجهيز وسائل التواصل الاجتماعي وفرق دعم المواقع .

الاهتمام بالتنوع والاستدامة .

ابدت مجموعة زين اهتماما متزايدا بمجالات التنوع والاشتمال والاستدامة، فهي من المؤسسات التي وجهت اهتماماتها الى جيل الخريجين الموهوبين من الشباب، باطلاق مشروع «جيل Z »، للاستثمار في المواهب الشابة، وقدم المشروع كوادر وطنية الى قطاع الأعمال، كما احتضن مركزها للابداع ZINC ابتكارات وابداعات الشباب، وهو يُصنف بأنه من الحاضانات الاقليمية الرائدة لمبادرات رواد الأعمال في المنطقة.

وكرست زين مبادراتها لدعم جهود المساواة بين الجنسين على مستوى شركاتها في الشرق الأوسط، فهي من المؤسسات التي تؤمن بالمساوة بين الجنسين، وظهر ذلك من خلال ما قامت به من أعمال لتمكين المرأة، وأطلقت في هذا التوجه مبادرة WE حيث ترى أن المرأة تستحق أن تنال فرص عادلة في بيئة الأعمال.

مبادرات لذوي الاحتياجات

اهتمت المجموعة بقضايا أصحاب الاحتياجات الخاصة لتكون جزءاً من رؤية التنوع والاشتمال، حيث أطلقت مبادرة WE ABLE الموجهة الى ذوي الاحتياجات الخاصة لزيادة الدمج في جميع الأعمال، وأخيراً انضمت الى قائمة «The Valuable 500»، وهي مبادرة دولية تسعى الى ابراز قيمة الأشخاص الذين يعانون من العجز، والعمل على احتواء ودمج أصحاب الاحتياجات الخاصة الى أولويات ادارات المؤسسات والشركات حول العالم.

واذ تعمل المجموعة على تضمين مشاريع الاستدامة وتوفير الاتصال الهادف في كل مجالات أعمالها، فانها تؤسس لبناء نظام ايكولوجي رقمي سريع التطور من خلال استراتيجيتها الرقمية، تتجاوز فيه خدمات قطاع الاتصالات الأساسي التقليدي، وهي تدعم في ذلك جهود التنمية الشاملة التي تؤدي الى النمو الاجتماعي والاقتصادي، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بعدم ترك أي أحد خلف الركب.

استقطاب وتوظيف أفضل المواهب

رسخت مجموعة زين علامتها التجارية لتكون من أرباب العمل المفضلين، أبرمت اتفاقاً مع لينكدان لتعزيز استراتيجيتها، لاستقطاب وتوظيف أفضل المواهب من بين أعضاء الشبكة الاحترافية لـ«لينكدان» على مستوى العالم، كما تسعى الى تعزيز برنامجها الذي يحمل اسم برنامج «مجتمع زين واحد»، من خلال عدد من المبادرات الموحدة من أجل دعم فرق استقطاب المواهب التابعة لها في عملياتها في الشرق الأوسط وأفريقيا.

واستضافت فعاليات الاجتماع السنوي لاستقطاب المواهب مع لينكد-ان، وهو الحدث الذي استهدفت منه جذب مهنيين محترفين في مجال الموارد البشرية على مستوى عملياتها بغرض التعرف على طبيعة أحدث اتجاهات التوظيف، وهو من الأحداث التي تتماشى مع مقترح «قيمة جهة العمل» الخاص بها.

قدمت مجموعة زين اطار عمل تحت شعار «معاً»، واستطاع الموظفون من خلاله أن يتفاعلوا ارتباطياً مع مؤسستهم، وأن يخلقوا معنى لديناميات التوظيف، كما أن الشركات التابعة لمجموعة زين دأبت منذ ذلك الحين على التعاون من أجل تحقيق هدف موحد، وهو زيادة معدلات الاستجابة والمشاركة بين الموظفين. ويُنظر الى مجموعة زين كمؤسسة تستقطب المواهب في أسواق الشرق الأوسط، كما أنها تقوم بتوفير الدعم والرعاية لتطوير المهارات لمجاراة الاتجاهات الدولية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، التي تتقابل مع طموحاتها في استراتيجيتها الرقمية، اذ قامت المجموعة مؤخرا بتعزيز استثماراتها الرقمية في مجالات: الصحة الالكترونية، المحتوى عبر الانترنت، المدن الذكية، التكنولوجيا المالية (Fintech)، التعليم الالكتروني، الأمن السيبراني، والسحابات الالكترونية.