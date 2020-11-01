يربط الصبية وجنوب المطلاع بطول 11 كيلومتراً شق أول طريق جبلي في الكويت

وطن النهار

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مع بزوغ فجر خطة التنمية الوطنية لرؤية الكويت بحلول عام 2035، والعمل جار لحشد جميع الجهود لإنجاز أهداف الخطة ومن منطلق هذه الرؤية لقيت شبكة الطرق اهتماما كبيرا من خلال تطويرها وفق مواصفات عالمية، لتمتد كشرايين تنشر الحياة إلى جميع المحافظات والمناطق المختلفة في الكويت حيث اناطت الحكومه هذه المهمة بهيئة الطرق والنقل البري بإرساء دعائم البنية الأساسية للبلاد في هذا القطاع من خلال تسهيل سبل التواصل، وشق الطرق ورصفها وصيانتها لتلبية احتياجات الدولة وفقا للخطط والاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة، وإعداد الدراسات والمخططات بأعمال الطرق والبنية الأساسية لمشاريع النقل البري، واستكمال ربط المحافظات والمناطق الجديدة ببعضها وربط الكويت بالدول المجاورة بشبكة من الطرق الرئيسة والثانوية.وخلال السنوات الماضية تم الانتهاء من عدد من مشاريع الطرق الحيوية والمهمة، ويتواصل العمل في إنشاء طرق جديدة وتطوير الطرق القائمة ومن اهم هذه الطرق والمشاريع التي تنفذ حاليا عقد إنشاء وإنجاز وصيانة تطوير طرق وتقاطعات لخدمة مشروع مدينة المطلاع الإسكاني حيث يعتبر أحد المشاريع الحيوية لربط مشروع المدينة بشبكة الطرق السريعة إذ يربط المدينة بطريق العبدلي السريع وطريق الصبية السريع وسوف يستوعب نحو 70 في المئة من الحجم المروري المتدفق من مشروع مدينة المطلاع.

ومن اهم مراحل هذا المشروع هو الطريق الذي سيربط بين مدينة جنوب المطلاع وطريق الصبية بطول 11 كيلومترًا حيث يعد هذا الطريق اول طريق في الكويت يتم شق الجبال له لتنفيذه الامر الذي وفرت له هيئة الطرق جميع العوامل التنفيذية من الالات المستخدمه لهذا الغرض دون اللجوء للتفجير في الموقع نظرا لعدم وجود صخور بأحجام كبيرة الى جانب توفير المبالغ اللازمة لتنفيذه ، ويشمل النشروع استحداث طريق جديدة بعدد 3 حارات بكل اتجاه مع الأخذ في الاعتبار إضافة حارة رابعة للتوسعة المستقبلية بإجمالي أطوال طرق نحو 20 كيلومترًا ويتكون من تقاطع واحد ذي 4 مستويات وعدد 6 جسور ونفق واحد وشبكات البنية التحتية. وهذا العقد يعكس بعداً استراتيجيا جديداً يواكب خطة التنمية الشاملة وتطويرها ويعزز البنية التحتية للمشروع وشبكة الطرق في المنطقة الشمالية من البلاد وفقًا للمخطط الهيكلي لدولة الكويت، اذ ان مدة تنفيذ أعمال المشروع سوف تستغرق ثلاث سنوات ، وبكلفة اجمالية بلغت 108 ملايين و450 الف دينار. وتشمل مكونات العقد ايضا تطوير طريق العبدلي القائم بزيادة عدد حارات الطريق من 3 حارات إلى 5 حارات بكل اتجاه وبطول 9 كيلومترات بين مدخل مدينة المطلاع والطريق الدائري السادس.

