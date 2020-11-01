حاجب المحكمة.. لست فراشاً

وطن النهار

«برعي» من اشهر الشخصيات التي جسدت دور حاجب المحكمة في مسرحية «شاهد ماشفشي حاجة» والذي مثل دورها الفنان المصري سامي جوهر مع عادل امام فحاجب المحكمة هو الحارس الذي يحمي اسرار الناس وملفات القضايا وهو بالنسبة للمنظومة القضائية هي الأقرب إلى وظيفة السكرتير الذي لا يمكن الاستغناء عنه في تسيير الأعمال وهي من المهن التي يجب على متقلدها ان يكون أمينا على أسرار الناس، الحاجب الذي يقف بباب قاعات المحكمة منذ الصباح الباكر ليقوم بدوره في تعليق «رول» اسماء وارقام القضايا أمام قاعة المحكمة ويسجل أسماء الشهود في القضايا المنظورة في ذات اليوم ويقدمها إلى الهيئة القضائية ويجلب ملفات القضايا وترتيبها بالارقام أمام طاولة القاضي، كما انه حلقة الوصل ما بين الهيئة القضائية والمتقاضين وشرطة المحكمة، ليأخذ الاذن من الهيئة القضائية للسماح بدخول المتقاضين إلى قاعة المحكمة وينادي بصوته الجهورى صيحته الشهيرة «محكمة» وينادي اثناء المحاكمة على اسماء المتقاضين والشهود واخيرا ينادي بصوته الجهوري رفعت الجلسة ليعلن عن انتهاء الجلسات.

وخلال تجول «النهار» في اروقة المحكمة التقت أحد الحجاب الذي قال ان دوره في المحكمة هو معاون للهيئة القضائية حيث يقوم بجلب ملفات القضايا من مكتب سكرتير المحكمة إلى قاعة المحكمة ويقوم بفرز تلك القضايا حسب تصنيفها بالارقام.

وعن اغرب القضايا التي شاهدها قال من اغرب القضايا التي شاهدها في اروقة المحكمة هي أحد قضايا عقوق الوالدين وامتنع عن ذكر تفاصيلها قائلا ان تلك القضية هي من اغرب القضايا وعن تفاصيل القضية قال الحاجب إنه يحمل على عاتقه أمانة حفظ اسرار القضايا وهي تحتم عليه عدم البوح فيها.

وأما بشأن المضايقات التي يتعرض لها حاجب المحكمة قال: انه لا توجد هناك مضايقات تذكر وانما هناك الحاح من بعض المتقاضين عن قرار هيئة المحكمة حيث ان القرار يأتي بعد مداولة هيئة المحكمة في غرفة المداولة إلا ان المتقاضين يلحون للاستفسار عن قرار المحكمة بشأن قضاياهم، كما ان الاخرين يعتبرونني فراشاً وان مهنتي غير مهمة».

وبشأن رواتب حاجب المحكمة قال ان عقودهم مع شركة خاصة و ليس على وزارة العدل، حيث ان رواتبهم لا تتعدى الـ 250 ديناراً، متمينا أن تكون هناك زيادات على الراتب.

وعن موضوع ضياع ملفات المتقاضين، قال ان تلك حالات فردية ولا تشمل كل الحجاب حيث إن الكم الهائل من القضايا وارد ان يكون هناك اخطاء لكن لا تعمد في ضياع تلك الملفات.

