مواقف حديقة الشعب.. مسنة!

وطن النهار

وقالت لقد ازرى بك الدهر بعدنا

فقلت معاذ الله، بل أنتِ لا الدهر

هذا البيت من الشعر الذي كتبه أبوفراس الحمداني ينطبق كل الانطباق على المواقف المخصصة لحديقة الشعب، فبعد ان كانت تغص بسيارات المتنزهين الباحثين عن المتعة والترفيه ايام عزها، أصبحت الان تئن من شدة الاهمال، حتى غدت مكاناً لا لانتظار السيارات، بل لتخزين الطراريد والقوارب والجت سيكي.

وليت الامر توقف عند هذا الحد، بل لقد تطور فأصبح المكان ورشاً للاصلاح المعطوب من تلك الطراريد والقوارب في ظل غياب شبه كامل للرقابة والمساءلة ومنع استخدام المواقف في غير الاهداف التي اقيمت من أجلها.

فمن ينقذ مواقف الحديقة، ويمنع الاعتداء عليها واستغلالها ذلك الاستغلال البشع الذي يؤذي العيون، ويحزن القلوب؟!

