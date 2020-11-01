وطن النهار

أنا صقر.. مواليد عام 1984.. طلعت على هالدنيا ما عرفت الا أهل الكويت.. اللي رسمني الرسام بهاء البخاري ود. سليمان العسعوسي هو اللي سماني «صقر».. مادري ليش سماني هالاسم على مشروع المدينة الترفيهية.. بصراحة كان المفروض يسميني اسماً خفيفاً مثل اسماء اعيالكم الحين.. يمكن عشان اسم تراثي.

وقبل لا أنسى ترى مو عاجبتني نسفتي.. لكن تذكرت اليهال بالعيد اللي غصب نلبسهم غترة واعقال عشان ياخذون عيادي.. لاتفهموني غلط وتقولون اني لبست جذي عشان اسحب منكم عياديكم لما كنتوا تروحون المدينة الترفيهية بعصرية العيد لاني اعتقد أسعاري كانت زينة يعني مدينة اشكبرها تلعبون بكل العابها بالتذكرة الشاملة اللي كانت قيمتها ثلاثة دنانير ونص وبالجمعيات بدينارين واذا كانت شهادتك فيها امتياز كنتوا اتدشون ببلاش.. باختصار ما تلقون مثل كرمي.

العاب كثيرة كانت لكم فيها ذكريات.. وصوركم في لعبة «الجندول» للحين عندي.. حتى فيديوات «استوديو المدينة» ورقصكم على الاغاني محتفظ فيها.. رحلة السندباد اللي كل مرة تدشونها تخترعون من الشخصيات اللي داخلها.. قطار الموت.. المراكب الأفريقية، السيارات الأوروبية، حلبة رعاة البقر، الجندول الأسترالي، القطار الأميركي.. قبة الفضاء..المكسر والإعصار ولعبة عاصفة الصحراء.. ووايد العاب واماكن.

تدرون اني حزتها كنت اكبر مدينة ترفيهية في الشرق الاوسط.. وكان اهل الخليج يزورون الكويت بس عشان المدينة الترفيهية.. وينهم الحين اسبقونا بكثير امور وصار عندهم اكثر منا.

ذكريات كنت اعتقد انكم نسيتوها.. لكن من شفت تفاعلكم وحزنكم مع انهيار آخر برج في المدينة الاسبوع اللي طاف عشان المشروع الجديد وانا مستانس لاني للحين بقلوبكم ومدينتي الحلوة ليما الحين حاضرة بذاكرتكم.

ادري «المدينة الترفيهية» طرت على بالكم وايد طول أزمة «كورونا» بعد ما انحرمتوا من السفر وقلتوا لو كانت المدينة موجودة كان غيرنا فيها جو ولعبنا اعيالنا.. وادري بعد انكم تداولتوا الكثير من اخبار المدينة الجدية اللي بتصير بمكان مدينتي.. ولمست بعد عصبيتكم على ان المشروع الجديد تأخر خاصة بعد ما عرفتوا ان المدينة الترفيهية سكروها من 6-6-2016 وما تحرك المشروع الا هاليومين.

كثير منكم محروم اليوم من الاماكن الترفيهية خاصة وان «المشروعات السياحية» تراجعت كثيراً عن قبل لا وسكروا كثيراً من مشاريعهم. «ليش مادري بصراحة؟.. الديرة ما فيها أي شي يونس اليهال ولا يفرح الكبار.. الاهمال حاش الكثير من المشاريع الترفيهية ليما تسكرت فجأة.

بيني وبينكم.. كنت أقول للمشروعات السياحية لا تسكرون المدينة اشتغلوا فيها على مراحل عالاقل الناس تلقى مكاناً تروح له لكن عاد شتسوون مع انعدام التخطيط.

اي اي.. صرت اتكلم بالسياسة.. لا يكون على بالكم للحين انا صغير.. انا اكلمكم الحين وعمري 36 سنة لا وبعد من جيل الثمانينيات «العنيدين» لكن شسوي مع بعض العقليات عندنا.

انا موجود.. ما راح اغيب دام اني حاضر دايم معاكم.. وتقصون قصصكم معاي لعيالكم اللي اتمنى انهم يلقون اماكن ترفيهية اكثر بالمستقبل.. مشكورين يا اهل الكويت على اني عشت بينكم وانكم تحبونني.. اتمنى لكم الخير دوم.. ونشوفكم على خير.. وفي أمان الله.

