وطن النهار

«صقر» شعار المدينة الترفيهية التي اصبحت اثرا بعد عين، لايزال وفياً للمكان الذي كان عنوانا عليه عشرات السنين، ولم ينس ان له فيه ذكريات لا تنسى، وقصصا لا تمحوها السنون.

«صقر» نمى الى علمه ان المشروع الجديد الذي سيكون بديلا للمدينة الترفيهية اتخذ شعارا له، فاطلع عليه ونظر اليه، ثم قال وفي حلقه غصة، وفي قلبه حنين وبكاء: ما هكذا تكون الشعارات، وما هكذا تكون عناوين المشروعات الضخمة العملاقة.

وأردف قائلا: شعار اي مكان عنوان عليه ودليل اليه، فاحسنوا اختيار شعار المشروع الجديد ليكون معبرا عن الكويت واهلها في الماضي والحاضر والمستقبل.

وختم بقوله: في دنيا البشر قد يكون الانسان حسن الوجه جميل الطلعة ثم يسميه اهله باسم غير لائق، فيؤدي ذلك الى تعاسته وشقاوته طوال السنين، وهكذا الامر في المشروعات العملاقة، قد يؤدي سوء اختيار الشعار الى الجناية على المشروع بأكلمه. موصياً باحياء ذكراه باعادته الى المدينة الترفيهية الجديدة.

