عبدالرؤوف مراد.. مصور بدرجة باحث

وطن النهار

عبدالرؤوف مراد.. شاب طموح تملأ قلبه الاحلام، وتتراقص امام عينيه الامنيات، احلامه ليست شخصية، وامانيه ليست فردية، بل هي احلام للوطن وأمانٍ «للديرة».

ومن اجل تحقيق تلك الاحلام والامنيات يحمل كاميرته على كتفه ليصور ويوثق كل ما تقع عليه عيناه من آثار الكويت القديمة واحداث تاريخها المجيد.

ويطمح مراد من وراء ذلك إلى نقل امجاد الكويت للاجيال المتعاقبة بالصورة التي لا تكذب ولا تتجمل لايمانه القاطع بأن التاريخ شعاع من الماضي ينير طريق الحاضر والمستقبل.

عبدالرؤوف مراد بكاميرته التي لا تخطئ أثراً ولا تترك مهماً الا رصدته وسجلته يمثل نموذجا رفيعا للشباب الكويتي الذي لا تستغرقه حياة الرفاه، ولا يستوعبه الترف، لانه نذر نفسه ليكون خادما للوطن، ويعمل من اجل الوطن. عبد الرؤوف.. أسهم في المعلومات والصور لإثراء هذه الصفحة.

شكراً عبدالرؤوف مراد، ومن نجاح الى نجاح.

