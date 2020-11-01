ممتلكات المرشحين.. غلبت «الملَكات»

وطن النهار

ما بين «الوانيت» والرولزرويس والبنتلي، باتت ملكات المرشحين الخطابية الثقافية والسياسية والاقتصادية غير مثيرة إذا ما قورنت بممتلكاتهم، وعلى وجه الخصوص سياراتهم، حتى غدت موضوعات للتندر والطرافة والشماتة والإعجاب والشبهات.

ولا غرابة لكون المال والسلطة من أهم عناصر التأثير الاربعة في الرسائل الاعلامية، ويزداد الأمر فداحة اذا ما اجتمع عنصران في الرسالة الواحدة، ليلوح سؤال الرقابة الأول لدى الرأي العام «من اين لك هذا؟» خاصة حين يتحول المرشح او النائب من راعي الكامري الى راعي الرولز. وما يزيد الطين بلة سرعة تفاعل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الاخيرة مع أخبار المال والسلطة واعتبارها استنزافا للمال العام او مؤشرا على شبهات الفساد او الطمع بتضارب المصالح.

وامتدت الإثارة في السنوات الاخيرة لأبعد من تكاليف مناقصات سيارات نواب مجلس الامة وسيارات الوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدين ومن في درجاتهم وإهدارهم المال العام، حين تكررت قضايا وشبهات الفساد التي تحضرها السيارات كأحد عناصر الانتفاع ولعل آخرها قضية النائب البنغالي وتحريات السيارات المهداة لبعض المسؤولين العامين والنواب، وكثرة السيارات الفارهة عند مشاهير السوشيال ميديا واقترانها بشبهات غسل الاموال، ومشاهدات المراجعين لمجمع الوزارات كثرة سيارات الفيراري وغيرها من «الفارهات» في مواقف الموظفين اصحاب الدخول التي لا تتجاوز 17 الف دينار سنويا، وما يثار عن احد احدث صيحات الرشاوى باهداء اصحاب المصالح سيارات مؤجرة عالية الفخامة الى مسؤولين عامين من اجل ابعادهم عن شبهات وجود سيارات باسمائهم.

ولم تعد سيارات الشخصيات العامة والمتنفذة والمشهورة تمر مرور الكرام أمام اعين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت، ولعل الرابط هو وقوع السيارات مقترنة بكثير من شبهات الفساد، ما جعلها محل ريبة وشك لدى المهوسين سياسيا، لا سيما ان السيارات الأوروبية الفارهة باتت تتراوح ما بين مئة ألف الى ربع وصولا الى نصف المليون دينار وتعادل الواحدة منها عشرات السيارات الاقتصادية أو متوسطة الفخامة عند محدودي ومتوسطي الدخل باسعار من تسعة آلاف الى عشرين ألف دينار.

