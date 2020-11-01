الأشجار تموت عطشاً.. والماء لغيرها مهدور

وطن النهار

في بعض الأحيان لا تستغرب ورود اتصالات وشكاوى من قبل المواطنين يبلغونك بأن ملايين الكويت تحترق من أشعة الشمس وشدة الإهمال الذي تعاني منه تحت أعين المسؤولين.

هنا تستيقظ من هول الصدمة لتعيد ترتيب أوراق ذهنك من جديد، على الرغم من أننا نستبشر خيرا ونتفاءل بين فترة وأخرى بإدراج المشاريع المهمة التي تتبناها الحكومة في خطط الدولة، خاصة المعنية بتخضير الدولة بإشراف الجهة الراعية لخطة التشجير «الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية» لأنها الجهة المسؤولة عن كل ماهو لونه أخضر من مشروعات زراعية أو تجميلية او حدائق عامة او مشاريع مختصة بزراعة الاشجار وتزيين الشوارع والطرق لما لها من أهمية كبرى بما أننا دولة ذات مناخ جغرافي صحراوي، ومن طبيعة هذا المناخ يتميز في فصل الصيف بأنه طويل حار جاف، وشتاء دافيء قصير ممطر أحيانا، كما أن هذا المناخ يحمل الغبار والأتربة والكثبان الرملية.

ما سبق كان حديث متوازنا وعقلانيا يتماشى مع ما ترمي إليه الدولة وتسعى في مبادراتها لتحويل الكويت لـ مساحة خضراء تسر الناظرين، وهذا حق مشروع لكل دولة لأنها ترى ما لا يراه المواطن العادي من خلال خططها السليمة إذا كانت هناك رقابة صارمة على الجهة الراعية والمعنية بخطة التجميل «الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية».

في الوقت الحالي فمجرد المرور اليومي لأي مواطن أو مواطنة على الطرقات والخطوط السريعة والشوارع الفرعية سيصاب حتما بتلوث بصري مؤقت ما يراه ويشاهده من نباتات وأشجار ومزرعات تفقد رونقها ونضارتها وبهجتها نتيجة الإهمال بعدم سقيا كمية الأشجار والمزروعات المتواجدة هنا وهناك وبكل مناطق المحافظات بلا استثناء.

فمن يدقق جيدا في مناظر الأشجار وذبولها سيعرف حتما أن هناك تقصيرا واضحا في عدم إيصال أنابيب الري أو أساليب السقيا والري المتنوعة من قبل الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية لانها الجهة المسؤولة والمخولة عن هذا العبث خاصة أن حرارة الطقس في الكويت في موسم الصيف يرهق المزروعات والأشجار، أماكن عدة تطلق صافرات الإنذار لأنها بحاجة لبث الروح من جديد في تربتها، لكن لا حياة لمن تنادي لهذه المزروعات التي أطلقت منادات الاستغاثة لكن لا حياة لمجيب يسمع هذه النداءات.

من الآخر نداء استغاثة لكل قيادات هيئة الزراعة: أفضل الصدقات سقي الماء فأشجار ومزروعات الكويت على الخطوط السريعة والطرقات تموت شيئا فشيئا فأنقذوها من الحرارة والجفاف والغبار وقلة الماء.

