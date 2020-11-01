الجدي.. اقتحم عالم «صناعة القهوة»

وطن النهار

لم تعد الوظيفة الحكومية طموحا يسعى الشباب الكويتي الى تحقيقه مع بداية حياتهم العملية، فما يشهده العالم من غلاء معيشي القى بظلاله على الكويت غير فكرة الشباب عن الاستقرار الوظيفي والمعيشة تحت رحمة الراتب والغرق في وحل القروض، فبات حتما عليهم ان يفكروا في تنوع مصادر الدخل والاستعانة بأي مجال من شأنه تحسين وضعهم المادي سواء بمساندة الوظيفة الحكومية او من غيرها، وهو الامر الذي اجتهدت الحكومة بمباركة القيادة السياسية حيث شهدت السنوات الاخيرة تشييد عدة صناديق لدعم المشاريع الصغيرة وتشجيع الشباب على الدخول في السوق من خلال مشاريع صغيرة وافكار شبابية ومعارض وغيرها.

وقد شهدت البلد تقدما في هذا المجال وازدهارا ملحوظا في مجال المطاعم والمقاهي والعربات المتنقلة و المعارض، بالاضافة الى التسويق الالكتروني وخدمات الأونلاين والسوشيال ميديا الامر الذي كسر حاجز الخوف والخجل عند الشباب الكويتي من الدخول في تلك المجالات، ومن تلك الامثلة الطموحة والشباب الذين خاضوا تلك التجربة هو الشاب حمد الجدي الذي اقتحم مجال صناعة العصائر والقهوة بمساندة وتشجيع من الاسرة والاصدقاء، المجال الذي دخله حمد لم يكن مجالا جديدا على السوق لكنه استطاع ان يجعل له بصمة خاصة ويبدع في ابتكار انواع جديدة من العصائر في مكوناتها وقالبها وتمكن من دخول المنافسة في السوق وجعل له موضع قدم من خلال تميزه بمنتجاته.

الجدي يحلم ان يكون له منتجاته المعتمدة وان يصل الى السوق العالمية كما انه يشجع الشباب على خوض تجارب مشابهة وعدم الاعتماد على الوظيفة فقط، من منزله وبمعداته البسيطة واحلامه الكبيرة كان له هذا الحوار مع «النهار» للحديث عن مشروعه وكيف كانت البدايات وتفاصيل عمله :-

ما فكرة مشروعك؟

فكرة المشروع عبارة عن قهوة باردة وعصائر طازجة بحيث تكون مكوناتهم جديدة بالطعم ولم يسبق ان يصنعها احد من المحال والشركات في السوق الكويتي وبتغليف مميز.

كيف بزغت لديك الفكرة؟

كنت افكر دائما في الدخول الى السوق من خلال العمل الحر ووجدت نفسي محبا لهذا المجال واستطيع الابداع فيه وتولدت الفكرة عن طريق تجمع الاهل والاصدقاء بمساعدة اخي دكتور فهد عبدالله الجدي وصديقي محمد الامين سعد العريفان وهنا كانت نقطة الانطلاق.

وكيف كانت البدايات؟

كانت البدايات بين الاهل والاصدقاء وبعد ان قدمت لهم العصائر في اكثر من مناسبة لاقت الفكرة والطعم القبول من الكل وايدوا فكرة تسويق منتجاتي وبدأت العمل في السوق والانتشار.

ما ردة فعل من حولك من اسرة واصدقاء؟

كانت ردة فعلهم ممتازة ومشجعة وحفزوني كثيرا و كنت ارى التشجيع والدعم من الاصدقاء والاهل.

اذا كان لك محبطون في بداية مشوارك كيف تعاملت معهم ومع وجهة نظرهم وهل اثر فيك ذلك سلبا؟

بالفعل كان هناك الكثير من المحبطين في بداية الأمر ولكن ذلك لم يؤثر فيني ذلك سلبا ولم يحبط من عزيمتي وكانت لدي العزيمة والارادة لتخطي ذلك لانني لا ارى عيبا او مانعا يمنعني من ممارسة هذه الهواية التي قرر لها ان تكون مصدر رزق لي.

هل تسعى ان يكون مشروعك ضمن المشاريع الصغيرة المدعومة من الدولة؟

نعم، اتمنى ان تكون ضمن المشاريع الصغيرة واسعى الى تطويرها من خلال دعم ومساندة الدولة لي في ذلك.

ما العوائق والصعوبات التي واجهتك في مشروعك، وهل المواد والالات المستخدمة متوفرة ام هناك صعوبة في الحصول عليها؟

لم يوجد لدي عوائق معتبرة عرقلت عملي، اما بالنسبة للمواد الاساسية والالات في بعض الاحيان اواجه صعوبة في توفيرها.

قد يرى البعض ان فكرتك وفيرة في السوق او متكررة فهل ترى انك تتميز عن غيرك في منتجاتك؟

بالرغم ان مجال العصائر والقهوة الباردة متوفر في السوق الا انني اجد اني متميز فيما اقدم، وذلك لاني اتميز في منتجاتي عن طريق ابتكار نكهات جديدة.

هل تشجع الشباب الى الاتجاه الى المشاريع الصغيرة والاستغناء عن الوظيفة الحكومية؟

لا طبعا لا غنى لنا عن الوظيفة الرئيسة ولكن اشجعهم على ممارسة اي نشاط يحبونه لانه لابد ان يكون لهم مصدر دخل اخر.

كيف ترى مشروعك مستقبلا؟

اتمتى من الله ان يوفقني وان ينتشر مشروعي ليدخل ان شاء الله كل بيت.

كلمة أخيرة؟

اوجه شكري بالبداية لله سبحانه وتعالى ثم اسرتي واصدقائي وبالاخص اخي دكتور فهد الجدي واصدقائي محمد العريفان،ومحمد العطار وعلي العطار وكل من ساندني في ذلك، وانصح جميع من له طموح ان لا يلتفت الى الخلف والى المحبطين وان يكون له ارادة في انجاز طموحه.

