غرين لاند البيضاء والصحارى الجليدية

وطن النهار

لسنوات طوال، كنت أُحلق في العام لعشرات المرات، فوق غرين لاند، وذلك إبان عملي كطيار، في طريقي الى الولايات المتحدة الاميركية.

وكنت معجباً للغاية بتلك الصحراء البيضاء الممتدة حتى القطب الشمالي، خاصة وأنا أرى عن بعد الخليج الرائع والمبهر الذي تظل عليه بيوت ملونة، وتخرج منه جبال الجليد، التي اغرقت الباخرة «تيتانيك»، في بداية القرن العشرين.

وقد قررت منذ ذلك الوقت الذي كنت امر فيه على تلك البقعة الساحرة، زيارة تلك الأرض التابعة للمملكة الدنمارك.

وهو الامر الذي حققته وفعلته صيف العام الماضي فقط، أي قبل وصول الـ «كورونا» مباشرة، وقبل اغلاق الأجواء أمام محبي السفر والإكتشاف والمغامرة بسبب مخاوف تفشي هذا الوباء.

حيث انطلقت في رحلة أخذتني لهولندا، ثم الى أيسلندا، ومنها انطلقت بطائرة صغيرة، الى غرين لاند.

وقد ارسلت من هناك تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي « تويتر»، قصدت منها الطرفة، حيث اقترحت أن تشتري دول الخليج، تلك الجزيرة الجميلة التي تغطيها الثلوج، والتي تبلغ مساحتها ما يقارب مساحة السعودية، وضعف مساحة جمهورية مصر العربية تقريباً، كي نرسل اليها كل من يتأفف من حر صيف الخليج.

إلا أنني فوجئت بعد شهرين من نشر تلك التغريدة ان الرئيس الأميركي ترامب، قد تقدم باقتراح جاد لشراء «غرين لاند»، من مملكة الدنمارك، فيما قالت روسيا بعد ان ورد اسمها في الموضوع إن رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشراء جزيرة غرين لاند من الدنمارك ليس شأنا روسيا.

إلا ان الدنماركيون لم يأخذوا عرض الرئيس الأميركي على محمل المزاح، وغضبوا كثيراً.

ورد الدنماركيين على الولايات المتحدة باقتراح أن تبيع جزءاً من اراضيها لهم بما انها تعيش ضائقة مالية.

والهدف من سرد تلك الوقائع أن هذا الأرض جاذبة للغاية وعليها اعين دولية نظراً لروعتها وجمال طبيعتها وسحر مناظرها التي تأسر القلوب، وشخصياً انصح الجميع بعد زوال الجائحة بأمر الله ان يسافروا لتلك البقعة ويستمتعوا بالصحارى الجليدية المميزة.

