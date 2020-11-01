مقبرة Titanic

وطن النهار

أرض الناس..

غرين لاند تعني الأرض الخضراء وبلغة اهلها تعني أرض الناس،، وهي أكبر جزيرة في العالم وهي بلد عضو في مملكة الدنمارك وعاصمتها نوك، تقع بين منطقة القطب الشمالي والمحيط الأطلسي، شمال شرق كندا.

وعلى رغم انتماء جغرافيتها الطبيعية وانتمائها عرقياً إلى منطقة القطب الشمالي وجغرافياً كجزء من قارة أميركا الشمالية، ترتبط سياسيا وتاريخيا بأوروبا، وخاصة أيسلندا، والنرويج، والدانمارك.

في عام 1979، منحت الدنمارك الحكم الذاتي لغرين لاند.

وفي العام 2008 صوت معظم الغرين لانديون على منحهم حق تقرير المصير ونقل المزيد من الصلاحيات إلى الحكومة المحلية وقد بدأ تطبيق النظام الجديد في يونيو 2009 حيث أصبحت اللغة الغرين لاندية اللغة الرسمية الوحيدة في البلاد، مع التزام الحكومة الملكية الدانماركية بمسؤولية توفير دعم مالي يقدر بحوالي 3.4 مليارات كرونة دنماركية سنوياً لغرين لاند.

من حيث المساحة، تعتبر أكبر جزيرة في العالم ولا تعتبر قارة في حد ذاتها، وهي كذلك أصغر بلد من ناحية الكثافة السكانية. منذ عام 1950م، افترض العلماء أن القمة الجليدية التي تغطي غرين لاند قد تخفي ثلاث كتل أرضية في الجزيرة إن رُدمت.

السياسة

تعتبر مارغريت الثانية حاكمة عامة لغرين لاند حيث تقوم بتعيين مفوض سامي يمثل الحكومة الدانماركية في غرين لاند. ولأن غرين لاند تعتبر جزء من مملكة الدنمارك فإنه يتم انتخاب عضوين من غرين لاند لتمثيل بلدهم في البرلمان الدنماركي.

جغرافية غرين لاند

تعتبر أكبر جزيرة في العالم، مساحتها 2,166,086كم². وهذا في حالة استبعدنا إستراليا كونها كتلة قارية. وتمثل أحد أقاليم الدانمارك على الرغم من أنها تعد جغرافياً جزءً من أميركا الشمالية. تقع على بعد 2,090كم شمالي المحيط الأطلسي. وتبعد في بعض أجزائها نحو 16 كم من كندا. وتعد غرين لاند أكبر من الدانمارك بحوالي 50 مرة، ولكن الدانمارك تفوق غرين لاند في عدد السكان بحوالي 95 مرة.

تتكون أراضي غرين لاند من هضبة داخلية منخفضة تحيط بها جبال ساحلية وتغطي طبقة جليد دائمة ما يعادل 1,740,500كم² أو حوالي أربعة أخماس مساحة الجزيرة. ويتراوح سُمْك الغطاء الجليدي ما بين 1,6كم و3,2كم. يبلغ ارتفاع جبل جنبجورن أعلى نقطة في غرين لاند 3,700م، ويقع شرقي الغطاء الجليدي. وتوجد آلاف الجزر بعيداً عن الشاطئ. وتقطع مئات الفيوردات على الساحل بين الجبال وتمتد إلى الداخل، وتنساب المثالج من الغطاء الجليدي منحدرة عبر الأودية الداخلية مكونة جبالاً جليدية ضخمة تتحطم وتتلاشى في الفيوردات.

المناخ

المناخ في غرين لاند بارد جداً، إلا أنه أصبح تدريجيا منذ بواكير القرن العشرين يميل إلى الدفء. وأبرد منطقة هي التي تقع في مركز الغطاء الجليدي، حيث تصل معدل حرارتها إلى -47°م في شهر فبراير وحوالي -11°م في يوليو. أدنى درجة سجلت عام 1954م، حيث وصلت - 66 °م. وفي الشاطئ الجنوبي تصل الحرارة إلى -8°م في شهر فبراير وحوالي 10°م في يوليو. وبصفة عامة يقل التساقط في غرين لاند إلا في أقصى طرفها الجنوبي. معظم البلاد تتعرض لشمس ساطعة في الصيف لمدة 24 ساعة، وتحتجب الشمس تماماً في الشتاء. وهذه الفترات تزداد كلما اتجهنا شمالاً صوب دائرة القطب الشمالي، هذا ما يعرف بشمس منتصف الليل.

16 % من مساحة غرين لاند هي فقط التي لا يتواجد بها الثلج والجليد بشكل دائم. وهذه المناطق معظمها يتواجد على الساحل المحيطي الأطلسي حيث تكثر الجبال التي تقع في سفوحها أنهار كبيرة تلقي بكتل الجليد الضخمة إلى المحيط.

وأفادت دراسة أجرتها الأمم المتحدة في 2006 أن التغيرات المناخية باتت تشكل خطراً وتهديداً كبيرين على ثلوج غرين لاند، فمن المحتمل ألا يكون في غرين لاند أي ثلوج عام 2100 في حالة ارتفاع درجات الحرارة هناك إلى ثلاث درجات بالفعل.

الطبيعة

تشمل الثدييات البرية القليلة في غرين لاند الدب القطبي، غزال الرنة، ثور المسك والثعلب القطبي الشمالي، الذئب، القاقم، والأرنب القطبي الشمالي. هناك العشرات من أنواع الفقمة والحيتان على طول الساحل.

وقد شوهد أكثر من 100 نوعا من الطيور، وحوالي 50 سلالة في غرين لاند.

هناك غابات قليلة جدا من أشجار البتولا أو الصفصاف. في الإجمال، يوجد فيها نحو 500 نوعا من النباتات.

عدد السكان

قدر عدد السكان في غرين لاند سنة 2008 بحوالي 57.564 نسمة، حيث أن 88% منهم إنويت (أسكيمو) أو خليط من الدانماركيين والإينويت. النسبة الباقية وهي 12% تمثلها مجموعات عرقية أوروبية مختلفة، أغلبهم دانماركيون. أغلب السكان هم من أتباع الدين المسيحي البروتستانتي اللوثري. جميع الغرين لانديين يعيشون في الخلل الموجودة على الشريط الساحلي الجنوبي الغربي لغرين لاند، وهي منطقة تمتاز بمناخ معتدل نسبياً.

الاقتصاد

الاقتصاد اليوم في غرين لاند يعتمد كثيراً على صادرات الأسماك ومشتقاتها، تعليب الأسماك وتصديرها يعتبر أكبر مصادر الدخل. وقد استئنفت مؤخرا عمليات التنقيب عن النفط والغاز والمعادن، إلا أنه لا يمكن البدء بإنتاج النفط فعليا إلا بعد عدة سنوات.

النقل

النقل الجوي هو الوسيلة الأكثر شيوعاً في غرين لاند، حيث تربط حركة النقل الجوي بين مختلف المدن الغرين لاندية وحتى إلى الخارج. النقل البحري موجود بنسبة أقل بسبب كثرة التكاليف وبعد المسافة بين المدن. كما أنه لا توجد طرق برية بسبب كثرة الخلل على الساحل الغربي مما يستلزم تهيئة طرقية متطورة.

مطار كانغرلوسواك هو المطار الرئيسي في غرين لاند وهو يقع في الساحل الغربي في مدينة كانجرلوسواك، يربط بين مختلف المدن الداخلية ويوفر رحلات إلى كوبنهاغن. نقل المسافرين والسياح والبضائع بواسطة البحر يتم عبر رحلة واحدة في الأسبوع تدوم 80 ساعة في الاتجاه الواحد، ولكن أغلب المسافرين يفضلون التنقل جوا.

