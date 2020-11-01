العالم كله بين يديك في مطاعم «كراون بلازا»

وطن النهار

«الحفاظ على الريادة والجودة لا يأتي من فراغ»، بل بجهود جماعية واتقان وتفانٍ في العمل، والسعي لتقديم كل ما هو جديد ومبتكر في قطاع المطاعم ليس على مستوى الكويت فحسب وانما على المستوى الخليجي والعالمي.

وداخل أروقة قطاع ادارة المشروبات والأغذية، لا توجد غلطة واحدة، بل قد لا نكون مبالغين أن معايير ادارة المطاعم أوروبيا وأميركياً موجودة هنا في أرض الكويت وفي أروقة الكراون بلازا والثريا سيتي والهوليداي ان، والتي يديرها ويشرف عليها طاقم متميز من الخبرات والموارد البشرية التي تتمتع بأداء عالمي فكراً وأداءً وتميزاً.

مستعدون للمرحلة الخامسة

هذا ما أكد عليه مدير ادارة الأغذية والمشروبات في فندق كراون بلازا الكويت الثريا سيتي وفندق هوليداي ان الثريا سيتي الكويت والثريا سيتي الكويت بيتر مرون الذي أكد أن مطاعم الكراون بلازا استعدت جيداً لمرحلة ما بعد «كورونا» وبدأت تسعى لتقديم كل ما هو جديد وآمن لعملائها والتعامل مع تداعيات جائحة كورونا بقوة واقتدار.

وفي لقاء أجرته «النهار» مع مرون، أكد أن ادارة الأغذية والمشروبات بكل أقسامها مستعدون تماماً لقرار الحكومة بتطبيق المرحلة الخامسة من مراحل الفتح الاقتصادي التدريجي، مشيراً بالقول: نحن على أحر من الجمر لافتتاح تلك المرحلة التي تتضمن فتح الحفلات والمؤتمرات والتي نعول عليها كثيراً في عملياتنا التشغيلية.

عودة «النوخذة» خلال أيام

وكشف مرون عن مفاجأة سارة ينتظرها المواطنون والمقيمون على حد سواء، وهي افتتاح مطعم النوخذة الأسبوع الأول من نوفمبر الحالي، وهو الأمر الذي وصفه مرون بأنه أمر بالغ الأهمية للجميع في المرحلة المقبلة لما يتمتع به هذا المطعم من سمعة طيبة وجودة عالية.

Food Hub

وحول الآليات التي اتبعتها مطاعم كراون بلازا والثريا سيتي والهوليداي ان لمواجهة تداعيات الجائحة، بين مرون أننا حرصنا في المقام الأول على تحقيق الجودة باعتبارها أساس عملنا وسر استمراريتنا وتطورنا.

وقال ان ادارة الأغذية والمشروبات قامت بافتتاح

«Food Hub» والذي يعني تجميع كل المطاعم في مكان واحد، حيث تجتمع أطباق العالم أجمع على مائدة واحدة، تلائم كل أفراد العائلة من الصغير والكبير على حد سواء.

عالم واحد في مكان واحد

وأوضح أن كل المطاعم يجدها الزائر، حيث الأكلات العربية والهندية واللبنانية والايرانية والأميركية والوجبات البحرية والساكورا الياباني الذي جذب أنظار الجميع دون استثناء، حيث يتم طلبه من سكان السالمية وحولي وسلوى والأماكن البعيدة في دلالة واضحة على أن الجودة التي لا يتنازل عنها المواطن الكويتي وجدها هنا في مطاعمنا.

Life Kitchen

وقال ان من بين المميزات التي حرص عليها قطاع ادارة الأغذية والمشروبات، اطلاق خدمة Life Kitchen والتي تعني مشاهدة الزبائن وهم على طاولاتهم للأكلات والأطباق التي يقوم الطهاة باعدادها لهم، مع الحرص على مراعاة كل الاحتياطات الصحية المطلوبة والتي تطبقها الكويت وكذلك دول العالم وأيضاً ما تؤكد عليه معايير شركة الانتركونيننتال وفنادقها حول العالم البالغة 6000 فندق حول العالم.

وبلغة الواثق من أن كل مطاعم الفندق على استعداد تام لتلبية احتياجات العملاء من مختلف الأعمار، أكد مرون أن المطاعم جاهزة لتقديم جميع الاحتياجات والطلبيات وفق الشروط والمعايير الخاصة بالصحة والأمان للأفراد والعائلات باعتبارها أولوية لا يمكن التنازل عنها. وأوضح أن مطعم النوخذة الذي سيتم افتتاحه سيكون وفق تجهيزات جديدة تماماً تخالف مما كان عليه قبل «كورونا»، مع الحرص على زيادة معايير الجودة وتقديم أفضل الأكلات البحرية التي تعودت عليها العائلات الكويتية وتلبية رغبات جميع أفراد الأسرة.

40 % من مبيعاتنا لقطاع التوصيل

وأشار مرون الى أن هناك الكثير من الخدمات التي تم تطويرها خلال فترة كورونا لمواجهة احتياجات عملائنا في كل أماكن الكويت، حيث تم تطوير قطاع التوصيل الخاص بطلبات العملاء، والذي بات يشكل ما بين 30 الى 40 بالمئة من اجمالي المبيعات بعد أن كان لا يشكل قبل أزمة كورونا سوى 10 بالمئة فقط من المبيعات.

وعد النظافة

وفي حديثه عن الاهتمام الكبير بالنظافة والاستعانة بأفضل الشركات العالمية في هذا المجال، قال مرون: تمت الاستعانة بأفضل الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، قائلاً نستهدف رفع خدمات وتقنيات التنظيف من خلال اطلاق خدمة «وعد النظافة» بالتعاون مع 3 شركات عالمية تتمثل في: عيادة كليفلاند، وايكولاب، و ديفيرسي وبالتعاون مع ثلاثة من خبراء العالم في خدمات وتقنيات التنظيف، لكي تضمن بيئة آمنة للضيوف وللعاملين.

تطبيقات إلكترونية.. للعملاء

وتطرق مرون الى الأهمية الكبرى للتطبيقات الالكترونية التي أولتها مجموعة الكراون بلازا والهوليداي ان والثريا سيتي في تعزيز وتطوير أدائها، حيث أشار الى أنه بات بالامكان لأي عميل في أي مكان في الكويت طلب الأوردر الخاص به عن طريق تطبيقاتنا الالكترونية على الواتس آب وتويتر وانستغرام، بدلاً من استخدام الهواتف الأرضية.

موردنا البشري.. سر نجاحنا

وأفاد مرون أن النجاح هو سر نجاح أي عمل ولأننا نؤمن بأن أساس النجاح هو موردنا البشري، فقد تم اختيار فريق العمل بمهارة عالية في كل موقع من مواقع ادارة الأغذية والمشروبات ويتم تدريبهم بشكل متواصل على كل ما هو جديد ومتميز في قطاع المطاعم عالمياً واقليمياً والعمل على التحديث والتطوير بشكل مستمر ومتواصل دون تهاون، فشعارنا هو الجودة دون تهاون والابداع في كل خدماتنا دون توقف. وقال مرون ان كل الطهاة متخصصون في نوع الوجبات التي يتم تقديمها، فلدينا طهاة من لبنان وايران والهند وأميركا والفلبين، بالاضافة الى اعداد الوجبات البحرية وكذلك تقديم الأكلات الكويتية المتميزة.

وأشار الى أن ما يميزنا أننا نستهدف دائماً التجديد والتطوير في كل زاوية من زاويا قطاع ادارة المشروبات والأغذية وفي كل قسم، مع التأكيد مرة أخرى على تطبيق المعايير والاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل السلطات المعنية وكذلك العمل على توفير جميع الامكانات التي تجعل المواطن والمقيم على حد سواء يأتي الينا من كل مكان في الكويت.

تغلبنا على التحديات... والدلائل كثيرة

وفي استعراضه للتحديات، أشار مرون أن المواطنين والمقيمين يفضلون الفنادق الموجودة على البحر، وهذا التحدي تغلبنا عليه، قائلاً: هل تصدق أن طلباتنا معظمها تأتي من مناطق مطلة على البحر مثل سلوى والسالمية وميدان حولي وهي كلها مناطق خارجية، الا أن جودة خدماتنا كانت العلامة المميزة والمفضلة لدى المواطنين الذين يرون أن هناك تطوراً مستمراً في كل ما نقدمه.

جاهزون للانطلاق

وقال: نحن جاهزون للانطلاق بسرعة الصاروخ متى ما أقرت الحكومة فتح المرحلة الخامسة، فقطاع الحفلات والمعارض يمثل الرئة التي من خلالها تتنفس الفنادق الصعداء وترفع من قدراتها وعملياتها التشغيلية.

وأضاف إن تراجع الايرادات التشغيلية أمر طبيعي في ظل تداعيات جائحة كورونا وهي معاناة اقليمية وعالمية وليست محلية الصنع وعلى الجميع تفهم هذا الأمر، مضيفاً أنه على الرغم من تراجع نسب التشغيل الا أن القدرة الشرائية لا تزال كما هي لدى الكثيرين الذين لم تتأثر دخولهم بتداعيات أزمة كورونا.

المواطن الكويتي يمتلك درجة عالية من التذوق

ويحمل مرون من خلال حديثه مع «النهار» خبراته الكبيرة التي امتدت من لبنان الى قطر الى أبو ظبي الى فرنسا ولندن والتي حطت أخيراً برحالها في أرض الكويت، حيث يشير قطاع الفندقة والمطاعم في الكويت يحمل الكثير من الامكانات ولدى المواطنين والعائلات الكويتية درجة عالية من الاحساس بتذوق الأكلات العربية والأجنبية بمختلف أنواعها وهو ما يمثل العمود الفقري والرئيس في الدفع وبقوة لقطاع المطاعم والذي ان شهد ركوداً لبعض الوقت الا أن الانتعاش سيكون أكبر من المتوقع خلال العام المقبل مع ايجاد اللقاح وتخلص العالم من هذا الوباء.

