انتخابات أميركا.. 200 عام من اللامتوقع

وطن النهار

تشهد الانتخابات الأميركية بين حين وآخر على مدى تاريخها الطويل نسبيا غرائب وأحداثا خارجة عن منطق الانتخابات المعتاد منذ تأسست الدولة الأقوى في العالم. وعلى مدار نحو 200 عام، تولى 45 رجلا رئاسة الولايات المتحدة الأميركية، بداية بجورج واشنطن وحتى دونالد ترامب.

وتتم انتخابات الرئاسة الأميركية بالاقتراع الشعبي، إلا أن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من أصوات الناخبين لا يكون بالضرورة الرئيس، حيث يكون مصيره بيد المجمع الانتخابي.

والمجمع الانتخابي هو كيان مكون من 538 مندوبا يمثلون كافة الولايات ويتم ترشيحهم عن طريق التصويت الشعبي عبر وضعهم على ورقة الاقتراع‎، وهناك ولايات أخرى تختارهم خلال المؤتمرات العامة للأحزاب في الولاية، أو يختارهم الكونغرس المحلي لكل ولاية. وبمجرد حصول أحد المرشحين على 270 صوتا انتخابيا من أصل 538 يتم تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأميركية. 1789: جورج واشنطن يفوز بنسبة 100% أول انتخابات رئاسية أميركية امتد التصويت فيها لعامين! بدأ التصويت في 15 ديسمبر 1788 وانتهى في 10 يناير 1789. تم انتخاب جورج واشنطن رئيسا بالإجماع بنسبة 100% تقديرا لدوره في حرب الاستقلال الأميركية، وترؤسه للاتفاقية التي صاغت الدستور الأميركي.

1860: انتخابات تشعل حرباً أهلية

فوز المرشح الجمهوري أبراهام لينكولن على نظيره الديموقراطي جون بريكنريدج، تسبب في اندلاع حرب أهلية دموية استمرت خمسة أعوام. وعقب إعلان النتيجة قامت الولايات الجنوبية (كارولينا الجنوبية، مسيسيبي، جورجيا، لويزيانا، فلوريدا، ألباما) بالانسحاب من الاتحاد الأميركي وتشكيل دولة مستقلة، خوفا من إلغاء لينكولن لقانون العبودية. لكن لينكولن تمكن من سحق التمرد وإعادة جميع الولايات للاتحاد الأميركي، كما أنهى قانون العبودية.

1872: وفاة أحد المرشحين

شهدت هذه الانتخابات يجعلها ضمن الأغرب بسبب موت أحد المرشحين الأساسيين قبل معرفة النتيجة. وعقب الوفاة أعلنت النتيجة بفوز يوليسيس غرانت مرشح الحزب الجمهوري الذي توفي بشكل مفاجئ، ليتم تقسيم أصواته الانتخابية على 4 مرشحين آخرين.

1876: خسارة الفائز

رغم فوز صامويل تيلدن مرشح الحزب الديموقراطي على نظيره الجمهوري رذرفورد هايز بعد أول فرز للأصوات، تنازل الديموقراطيون عن الانتخابات لصالح الجمهوريين مقابل إنهاء إعادة الإعمار وانسحاب القوات الفيدرالية من الدول الجنوبية التي شهدت حربا أهلية لانفصالها.

1920: حملة انتخابية من السجن

فاز مرشح الحزب الجمهوري وارن جي هاردينغ إثر تفوقه الكاسح على مرشح الحزب الديموقراطي جيمس أم كوكس، والغريب أن مرشح الحزب الاشتراكي يوجين فيكتور دبس، الذي كان حينها مسجونا 10 سنوات بتهمة التحريض على التمرد، قاد حملته من السجن. حصل دبس على نحو 913 ألف صوت، ما يعد أعلى نسبة على الإطلاق يحصل عليها مرشح لحزب اشتراكي في انتخابات الرئاسة.

2000: فوز المرشح الخاسر

تغلب مرشح الحزب الديموقراطي آل غور على المرشح الجمهوري جورج دبليو بوش، ورغم ذلك بات جورج بوش الابن الرئيس. وحصل آل غور حصل على أغلبية الأصوات في التصويت الشعبي، إلا أن بوش حصل على 271 صوتا مقابل 266 لآل غور من الهيئة الانتخابية.

