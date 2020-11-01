هوليوود.. وهج النجوم «الضروري» في معركة الرئاسة

وطن النهار

تشهد كل انتخابات رئاسية أميركية، عادة تدخل نجوم هوليوود المؤثرين اجتماعيا بشكل خاص في الحملات الانتخابية ومع ان هزيمة هيلاري كلينتون المدعومة من هوليوود برهنت ان لاشيء مضمونا لكن المرشحين الحاليين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ونائب الرئيس السابق الديموقراطي جو بايدن واصلا محاولة التعويل على دعم النجوم المادي وعلى شعبيتهم الكاسحة باعتبارهم حلفاء لا غنى عنهم في معركة البيت الأبيض. وبحسب إذاعة «إر.تي.إل» الفرنسية فإن نجوم مثل ووبي غولدبرغ، وشير، وبيلي بورتر وجورج كلوني، الذين يشتهرون بمناصرة حركات حقوقية مناهضة للعنصرية واخرى تدافع عن البيئة يميلون تلقائيا الى المرشح الديموقراطي الذي عادة ما يجذب إليه ايضا نجوما مستقلين.

كما قدم النجوم الشباب دعما واضحا لبايدن وساهموا في تشجيع الشباب والأقليات على التسجيل في القوائم الانتخابية ومن خلال مساعدة الحملة الانتخابية للديموقراطيين.

وإذا كانت الغالبية العظمى من المشاهير في الموسيقى والتلفزيون والسينما والأزياء يدعمون الحزب الديموقراطي بعمق، فهناك أيضًا بعض المتمردين الذين يدفعون غالياً أحيانًا مقابل مواقفهم السياسية لصالح الحزب الجمهوري. وبحسب الإذاعة الفرنسية فإن هوليوود انشطرت كما يحدث كل اربع سنوات لدعم أحد المرشحين في الانتخابات الأميركية

داعمو بايدن

أطلقت النجمة الأميركية ووبي غولدبرغ حملة جمع تبرعات افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي لصالح جو بايدن. فيما انتقد النجم الأميركي مارك هاميل بشدة سياسة وشخصية دونالد ترامب في السنوات الأخيرة. كما بدأ «دي جي ديبلو» حملة لجمع التبرعات لدعم جو بايدن. وتبرع بن أفليك بالمال إلى صندوق «انتصار بايدن»، بينما أعرب روبرت ريدفورد عن اقتناعه بأن جو بايدن سيحارب «الظلم العنصري والاقتصادي» في أميركا.

كما فتح ليوناردو دي كابريو محفظته لمساعدة بايدن، واعلن روبرت دي نيرو صراحة أنه» مع بايدن» وإن حاكم نيويورك أندرو كومو يمكن أن يكون بديلاً رائعًا إذا احتاج إلى ذلك. كما أعرب دون تشيدل بطل فيلم «المنتقمون» عن دعمه أيضًا لترشيح بايدن.

فيما كتبت آنا وينتور افتتاحية لصالح الديموقراطيين في مجلة «موضة» الأميركية. وطلبت لاعبة التنس بيلي جين كينغ من معجبيها التصويت لصالح «المساواة» وضد دونالد ترامب. وكما في كل مرة امكن للديموقراطيين الاعتماد على جورج كلوني لتعبئة هوليود. وغنت المغنية جينيفر هدسون مع باربرا سترايسند وجون ليجند لجو بايدن. فيما تنتقد مادونا دونالد ترامب بشدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمر نفسه للمغنية شير، التي هددت بمغادرة الولايات المتحدة في حال فوز ترامب بفترة رئاسية ثانية.

وقالت باربرا سترايسند «لا بد من هزيمة ترامب قبل أن يلحق المزيد من الضرر بالديموقراطية». كما أعلن توم هانكس وريتا ويلسون عن دعم مالي لحملة كامالا هاريس ونشر جورج إر.إر.مارتن تدوينة طويلة لدعم الديموقراطيين.

داعمو ترامب

في المقابل، نشر والد أنجلينا جولي، الممثل جون فويت، عدة مقاطع فيديو لدعم ترامب والمعسكر الجمهوري. وضاعفت روزان بار جهودها في السنوات الأخيرة لدعم دونالد ترامب بنشاط، بينما أشاد جيمس وودز بطل فيلم «ذات مرة في أمريكا» بأميريكا تحت سلطة ترامب.

وأعلن دين كاين، بطل مسلسل «سوبرمان» التلفزيوني في التسعينيات، إنه يثق في دونالد ترامب.

بينما أعلن الممثل أشعيا واشنطن، الذي طُرد من مسلسل «غريس أناتومي» عن دعمه لترامب.

وقالت ستايسي داش بطلة فيلم «جاهل» انها تؤيد المرشج الجمهوري منذ البداية.

