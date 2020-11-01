فيكتوريا وودهول.. أول أميركية حاولت تحطيم «السقف الزجاجي»

وطن النهار

أول إمراة تخوض الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الاميركية هي فيكتوريا وودهول من ولاية اوهايو عن حزب الحقوق المتساوية وذلك في عام 1872 امام الرئيس يوليسيس غرانت. وعدت في حملتها بتحقيق اصلاحات تقدمية كتحديد 8 ساعات للعمل اليومي منح المراة حق التصويت، وإنهاء عقوبة الاعدام.

وتحدثت امام الكونغرس عن حق المساواة في التصويت وأسست أول شركة للوساطة في التجارة تملكها امرأة في «وول ستريت». لم تفز بالانتخابات ولا يوجد سجل بعدد الاصوات التي انتخبتها ولم تكن لتقطن البيت الابيض في حالة فوزها لان الدستور يشترط ان يكون عمر الرئيس على الأقل 35 عاما عند افتتاحه وهي في الرابعة والثلاثين فقط. وصعدت وودهول من الفقر المدقع إلى الثراء، فكونت ثروة كبيرة عبر عملها كمعالجة مغناطيسية قبل أن تنضم إلى الحركة الروحية في سبعينات القرن التاسع عشر. وأصبحت بمساعدة شقيقتها تينيسي، أول سيدة تدير شركة وساطة مالية في «وول ستريت» كما كانت من أولى السيدات اللاتي أسسن صحيفة، وحملت اسم «وودهول آند كالفينز ويكلي».

وساعدت الصحيفة التي بدأت الصدور عام 1870 في الترويج لأنشطة وأفكار السيدة الشابة، ما منحها زخما كبيرا من أجل تزكية طموحاتها السياسية.

وفي ذروة نشاطها السياسي والمدني، ترشحت وودهول في 10 مايو عام 1872، عن حزب الحقوق المتساوية للرئاسة الأميركية، من أجل دعم حق المرأة في الانتخاب والحقوق المتساوية، لتصبح أول سيدة في تاريح الولايات المتحدة، تترشح لأعلى منصب في البلاد.

وقبل أيام من انطلاق الانتخابات، أوقفتها الشرطة بتهمة نشر مادة في صحيفتها، تتعلق بعلاقة غير شرعية بين الوزير هنري وورد بيتشر وزوجة صديقه إليزابيث تيلتون، لكن القضية سلطت الأضواء أكثر على ترشح وودهول للرئاسة. وعلى الرغم من ذلك، لم تتلق وودهول أي أصوات من المجمع الانتخابي، بالرغم من أن هناك أدلة متضاربة، حول الأصوات الشعبية التي حصلت عليها.

وأثارت وودهول جدلا كبيرا بشأن تبنيها أفكار إصلاحية لصالح الطبقة العاملة، ووقوفها ضد ما وصفته بالنخبة الرأسمالية الفاسدة، وتم تنفيذ كثير من هذه الأفكار لاحقا وأصبحت حقوقا مكتسبة.

