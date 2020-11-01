شحاتة لـ«النهار»: رحلتي في الكويت تبقى الحلم الجميل

وطن النهار

كثيرون هم من لعبوا من مصر مع فرق كويتية لكن يبقى حسن شحاتة حالة خاصة في تاريخ الدوري المحلي وناديه الزمالك المصري وكذلك منتخب الفراعنة.

فنجومية شحاتة بالكويت تفوق بمراحل عديد ما حققه العديد من المحترفين سواء من العرب وغيرهم ولم لا وقد كان نجم الشباك مع نادي كاظمة ونال العديد من الجوائز خلال تواجده بالبلاد.

كما مثل المنتخب العسكري في ذلك الوقت ولعب معه بطولة كأس العالم العسكرية كما استعانت به فرق أخرى للعب مباريات ودية مع فرق أوروبية.

والى اليوم ورغم مرور نحو 50 عاما على رحلة حسن شحاتة في الكويت لكن سيرته العطرة مازالت في نفوس كل من عاصروه أو حتى قرأوا عما حققه مع كاظمة.

وحتى حسن شحاتة نفسه لا يفوت فرصة الا ويتحدث فيها عن السنوات التي قضاها بالكويت والتي تزامنت مع توقف النشاط الرياضي في مصر بسبب نكسة 1967.

«النهار» التقت بـ«المعلم» حسن شحاتة وتحدثت معه عن بعض ذكرياته في الكويت، وقد رحب المدرب الأسطوري للفراعنة باللقاء مؤكدا في البداية أنه لا يمل من سرد حكايته في الكويت. وإلى التفاصيل:

في البداية كيف تصف رحلتك في الكويت؟

سنواتي بالكويت لا تعوض ويمكن وصفها بالحلم الجميل، فقد قضيت هناك ما يقرب من 6 سنوات كانت من الخيال، وأؤكد لكم أنني إلى الآن رغم مرور تلك السنوات أتذكر كل شيء.

هل تفكر من حين لآخر فيما حققته في تلك الحقبة؟

أنا لا أفكر فيما حققته في الكويت، لكن الحقيقة أنني أحلم بهذه السنوات وأتساءل دائما بيني وبين نفسي هل من الممكن أن أعيش سنوات بتلك العظمة مجددا؟

ولهذا عندما سألتني عن وصف فترتي بالكويت قلت لك إنها الحلم الجميل لأنني أحلم بالفعل بها حتى الآن.

أذكر لنا أهم ذكرياتك بالكويت؟

هذا الأمر صعب جدا لأنني لو تحدثت عن ذكرياتي هناك لن تكفيني أشهر عديدة فكل يوم يعد ذكرى لي هناك وبه الكثير من المواقف لكن يبقى دائما في بالي حب الناس والعلاقات الطيبة مع النجوم في ذلك الوقت سواء في فريقي أو الفرق الأخرى وهذا الأمر من المكاسب الحقيقية لفترتي بالكويت.

عرف عنك التشاؤم والتفاؤل.. كيف كان ذلك؟

الحقيقة أن هذا الأمر ارتبط بي في بداية مشواري كلاعب لسنوات لكنني أيقنت في النهاية أن مسيرتي ستتعرض للتدمير لو واصلت السير بهذه العادة. كما أنها كانت تؤثر على صحتي خاصة من الناحية النفسية وما لها من تأثير على الجسم كله.

اذكر لنا بعض الأمور عن هذه المشكلة؟

وقتها كنت أرصد اشارات المرور وأنا في طريقي للملعب لخوض مباراة ولو كانت الاشارات حمراء أشعر بضيق شديد وأقتنع بأننا سنخسر أما لو كان الطريق مفتوحا أمامنا كنت أشعر بأن هذا اليوم هو يومنا وأنني سألعب بصورة جيدة وسنفوز.

وما قصة جارك قديما؟

يضحك شحاتة... كان لي جار كنت أشعر بالتشاؤم عندما أراه ولهذا يوم المباريات كنت أحاول تفاديه حتى لا أراه ولو حدث وأن رأيته كنت أشعر بضيق وأوقن أننا سنخسر أو أنني سأتعرض لاصابة.

وكيف تغلبت على ذلك؟

الحقيقة أنني عانيت صحيا وذهنيا من هذا الأمر وقررت التخلص منه ففي طريقي للملعب لم أعد أنظر لاشارات المرور وكنت أترك الأمور للقدر.

أما جاري فاتخذت خطوة حاسمة وكنت أذهب لأراه قبل المباريات ومن هنا انتهت تلك المشكلة.

وهل عانيت من نفس الأزمة بالكويت؟

لفترة ما عانيت منها لكني كما ذكرت تخلصت منها لأنها أثرت على كل شيء في حياتي.

هل هناك موقف خالد في ذاكرتك عن التشاؤم والتفاؤل بالكويت؟

هناك واقعة القرد التي لا تنسى فقد كنا نستعد للسفر الى الكونغو وكنا نتشاءم من القرود ولم نكن نرغب في ركوب الطائرة خاصة أنا وزميلي جاسم يعقوب لأن بها قرد وتم الاتفاق على اعطائه مخدر حتى يبقى على وضعه لنهاية الرحلة.

وماذا حدث؟

بعد انطلاق الطائرة حدث ما خشيناه واستفاق القرد وهو داخل الطائرة معنا وظل يجري في الطائرة ويقفز هنا وهناك على اللاعبين وترك الجميع مقاعدهم وكانت فوضى عارمة في الطائرة وهذا الموقف لا ينسى.

وجمعني لقاء منذ عدة سنوات مع الكابتن جاسم يعقوب وعلى الفور ذكرني به وضحكنا كثيرا لأنه لا ينسى، ومن يتخيل حالة القرد داخل الطائرة ونحن نقفز أيضا من على المقاعد هنا وهناك يعرف كيف كانت الفوضى وكم كانت هذه الواقعة طريفة وبالتالي خالدة في ذاكرتنا.

نعود الى الخلف قليلا.. لماذا وافقت على الرحيل الى الكويت؟

في عام 1967 وقعت النكسة ومعها توقف النشاط الرياضي في مصر وكانت لي وقتها أحلام كبيرة مع الزمالك.

وسيطر اليأس علي، وكنت أتخيل السيناريوهات الصعبة حتى جاءت نقطة التحول في مسيرتي بتواجد وفد كويتي من كاظمة بالقاهرة وقدم عرضا لاستعارتي.

وبعد موافقة الزمالك عادت الحياة الي وبت على أعتاب مرحلة جديدة أحافظ فيها على مستواي وأؤمن مستقبلي.

وسكنت في منطقة السالمية بالكويت وكنت أعيش بمفردي وتعلمت الطبخ وكل أعمال المنزل هناك وكونت صداقات عديدة.

وكيف لعبت مع العربي؟

بعدما تألقت مع كاظمة وحققنا العديد من الانتصارات طلب العربي الاستعانة بي حيث كان سيشارك في الأدوار النهائية لرابطة دوري أبطال آسيا.

وبالفعل تم الاتفاق بين الناديين وشاركت مع العربي وحصلت خلالها على لقب أفضل لاعب ما تسبب في تزايد شعبيتي كثيرا هناك وتم ترشيحي للمنتخب العسكري.

كيف شاركت معه وأنت مصري؟

كان المنتخب يستعد لخوض نهائيات كأس العالم العسكرية وعرض علي المشاركة معه فوافقت وتم تجنيدي في القوات المسلحة الكويتية حتى أكون مؤهلا للعب في تلك البطولة وقد وافقت على ذلك فلا فرق بين مصر والكويت.

وشاركت بالفعل في كأس العالم العسكرية التي أقيمت في بتايلند وكنت سعيدا جدا بهذه التجربة وبعدها تقرر ضمي للمنتخب الأول.

نعرج الى الكرة الكويتية.. كيف تراها الآن؟

تأثرت بالفعل كثيرا بفترة الايقاف والأزرق كان الخاسر الأكبر وظهر ذلك واضحا بعد عودته للمشاركات الدولية لكن مع مرور الوقت تتحسن الأمور والآن العالم كله يعاني من أزمة كورونا.

أخيرا.. كلمة توجهها للجماهير الكويتية؟

الجميع بالكويت يعلم أني عاشق لهذا البلد التي قضيت فيها سنوات رائعة وبالتالي أتمنى لكل الفرق هناك والشعب التوفيق والخير دائما.

