نجم على الطريق: سلطان الفضلي

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يطمح الناشئ سلطان الفضلي لاعب نادي الكويت للناشئين أن تكون له بصمة في عودة الكرة الكويتية الى سابق عهدها، ويحلم بأن يمثل الأزرق الكبير يوماً ويكون أحد العناصر الأساسية في التشكيلة. سلطان المولود في العام 2006 والذي بدأ مسيرته في نادي الكويت يرى أن الأبيض هو بيته ومدرسته، ويقول: «نادي الكويت هو بيتي ومدرستي، فقد ترعرت منذ 5 سنوات في هذا الكيان الكبير، وتعلمت الأخلاق والنظام قبل أن أتعلم أساسيات كرة القدم». ويضيف: «كسبت صداقات عديدة مع أولياء أمور زملائي اللاعبين والاداريين والطاقم الفني الذي له دور كبير في تطوير مستواي».

ويشعر الفضلي بالامتنان لكل المدربين الذي أشرفوا عليه سواء في النادي مثل يوسف الرشيدي ومحمد السنعوسي وسعد الشمري، أو في المنتخب مع المدرب طارق الخليفي، ويؤكد أنه يدين لهم بالفضل الكبير في تطور مستواه ووضعه في المركز المناسب لامكاناته حيث يلعب سلطان في مركز لاعب المحور ويجيد قطع الكرات بالاضافة الى تمريراته الرائعة وقدمه اليسرى المميزة.

وسبق للفضلي أن تدرب في أكاديميات عالمية حيث شارك في معسكر أكاديمية نادي يوفنتوس الايطالي في قطر، ومع غلطة سراي في تركيا، بالاضافة الى العديد من الأكاديميات المحلية، وشارك في بطولة سالو في اسبانيا.

سلطان الذي يعتبر اللاعب الدولي السابق سعد الحوطي مثله الأعلى حصل على أفضل في الموسم مرتين، كما نال مركز الأول في بطولة مواهب المستقبل في قطر وذلك بمشاركة أكثر من 150 لاعباً.

