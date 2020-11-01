عبدالله الخضر: الناس تحب القهوة.. والزين يفرض نفسه

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نجوم كبار حفروا أسماءهم من ذهب في قلوب جماهيرهم وحققوا نجاحات منقطعة النظير فكانت الأضواء ترافقهم أينما ذهبوا، والأقلام تكتب عن إنجازاتهم الفنية دون توقف، ولكنهم في لحظة من اللحظات، وجدوا أنفسهم وحيدين امام متطلبات الحياة وظروفها الأمر الذي جعل نجوم الجيل الحالي يفكرون بطريقة مختلفة ويضعون أمامهم فكرة أن الفن لا يدوم ولابد من تأمين المستقبل بمشاريع تمطر تعيلهم وتعينهم على مستلزمات الحياة.. وفي هذا الاسبوع نقابل الفنان عبدالله الخضر الذي دشن مشاريعه من خلال افتتاح «كافيه» الذي كان لـ«النهار» هذا الحديث معه:

في البداية كلمنا عن مشروعك بصورة عامه؟

هو مشروع حاله حال اي مشروع وهو ليس فريداً من نوعه ولكن هذا النشاط منتشر بكثرة في الكويت وإن شاء الله نكون على قدر الثقة والتميز.

هل لك خبرة في المجال؟

ليس خبرة بقدر ما هي تجارب ان اشرب واتذوق القهوة عند اماكن معينة خاصة ان للقهوة عدداً كبيراً من المتذوقين والعاشقين لها لان في ناس تحبها فيها «حموضة» وفي ناس تحبها «مرة» ولذلك يجب ان توفر من خلال هالمجال مايريد الناس.

هل تؤيد ان الفنان يكون له مشروع مستقل؟

لا ليس شرطاً ولكن الزمن حتم علينا ان نتجه هذا الاتجاه ولابد ان يكون لدينا «سند» عبر دخل ثانٍ غير الفن.

الانتشار اللي يحققه الفنان هل يساعد ذلك الاعلان عن المشروع اللي يقوم فيه؟

لا اعتقد ذلك لانني عندما اعلنت عن مشروعي اعلنت كعبدالله الخضر الانسان العادي وليس الفنان وبالاخر «الزين» يفرض نفسه والفنان عموما عندما يعلن عن سلعة ويجعلها في القمة وهي غير ذلك فان الناس لن تتقبل ذلك وبالاخر سوف «ينكشف».

عالم القهوة.. له العديد من الخلطات.. عندك اطلاع تام عن الجديد؟

صحيح فعالم القهوة عالم كبير ونحن نتابع ونرى كل ماهو مستجد ومستحدث ونجتهد والتوفيق من الله.

برأيك شلون تقدر تستقطب الزباين؟ اقول «الزين يفرض نفسه» وفي هذا المجال لايوجد مجاملة وان حصلت مجاملة فمصيرها ان تنكشف والكذب حبله قصير.

