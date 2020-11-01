اختتم دورته بالإعلان عن الفائزين

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اختتم مهرجان الجونة السينمائي اليوم دورته الرابعة بحفل الختام الذي أقيم في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، حيث أعلن فيه عن الأفلام الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 224 ألف دولار أميركي.

وقدمت الحفل الاعلامية والممثلة ناردين فرج، وتم تكريم الممثل المصري خالد الصاوي ومنحه جائزة الانجاز الابداعي ضمن فعاليات الحفل أيضًا، وتحدث الصاوي عن سعادته بهذا التكريم وخاصة أنه يأتي من مهرجان الجونة السينمائي الذي يعتبره واحدًا من أهم الفعاليات السينمائية في المنطقة العربية. اضافة الى ذلك، فقد أُعلن عن جائزة خالد بشارة لصناع السينما المستقلة في مصر، والتي ستُمنح سنويًا لدعم صناع الأفلام المصريين الشباب، وتُقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار أميركي.

أما عن جوائز مسابقات الأفلام المتنوعة والفائزين بها فهي كالآتي:

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي الطويل ذهبت الى فيلم «الى أين تذهبين يا عايدة؟» للمخرجة ياسميلا زبانيتش.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الروائي الطويل ذهبت الى فيلم «حكايات سيئة» للمخرجين داميانو وفابيو دينوسينزو.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي الطويل ذهبت الى فيلم «احتضار» للمخرج هلال بيداروف.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي روائي طويل ذهبت الى فيلم «الرجل الذي باع ظهره» للمخرجة كوثر بن هنية.

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثل ذهبت الى الممثل علي سليمان عن دوره في فيلم «200 متر».

جائزة نجمة الجونة لأفضل ممثلة ذهبت الى الممثلة ياسنا دوريسيتش عن دورها في فيلم «الى أين تذهبين يا عايدة؟»

تنويه لجنة التحكيم الخاص لفيلم «واحة» للمخرج ايفان ايكيتش . مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل وذهبت الى فيلم «أيام أكلة لحوم البشر» للمخرج تيبوهو ادكينز.

جائزة نجمة الجونة الفضية للفيلم الوثائقي الطويل وذهبت الى فيلم «سوفتي» للمخرج سام سوكو.

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل وذهبت الى فيلم «صائدو الكمأ» للمخرجين مايكل دويك وجريجوري كيرشاو.

جائزة نجمة الجونة لأفضل فيلم عربي وثائقي طويل وذهبت الى فيلم «جزائرهم» للمخرجة لينا سويلم.

