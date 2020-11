Top Movies

إضاءات

Honest Thief فيلم اكشن وجريمة ودراما. المخرج مارك ويليامز. والنجوم مثل: ليام نيسون وكاتي والش وجاي كورتنني.

The war with Grandpa فيلم كوميدي ودراما وعائلي. للمخرج تيم هيل. والنجوم مثل: روبرت دي نيرو وآوماثورهان وروب ريغلي.

Tenet فيلم اكشن وخيال علمي. للمخرج كريستوفر نولان والنجوم مثل: جون دافيد واشنطن وروبرت باتينسون واليزابيث دبييكي.

The Nightmare Before Christmas فيلم رسوم متحركة وعائلي وفانتازيا. للمخرج هينري سيلك. والنجوم مثل: داني إلفمان وكريس ساراندون وكاثرين آوهارا.

Hocus Pocas فيلم كوميدي وعائلي وفانتازيا للمخرج كيني اورتيجا. والنجوم مثل: بيتي ميدلر وسارة جيسيكا باركر وكاثي ناجيمي.

Monster Inc فيلم رسوم متحركة ومغامرات وكوميدي. للمخرج مثل: بيتي دوكتبتير ودافيد سيلفرمان. والنجوم مثل: بيلي كريستال وجون غودمان وماري غيبس.

Hearts فيلم دراما ورومانسي. للمخرج لانسي هول. والنجوم مثل: جاكوب إلوردي وردجا ريتشيل وستيف باكيك.

The Empty Man فيلم جريمة ودراما ورعب للمخرج دافيد بريور. والنجوم مثل: جامز بادجي دالي وستيفن رووت وجويل كورتني.

The Adams Family فيلم رسوم متحركة وكوميدي وعائلي. للمخرج غريغ تيران وكونراد فيرنون. والنجوم مثل: أوسكار إسحق وشارليز تيرون وكلوي غراسي مورتيز.