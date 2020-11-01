صباح الأحمد والعمانيون.. حالة خاصة

وطن النهار

نادرا ما يرتبط إنسان بأرض غير أرضه، ومن غير المعتاد أن تكون أشواقه فائضة لزيارة الأرض الثانية بين الفينة والاخرى حتى ان وطئت قدماه الموقع الآخر عاش حياة اخرى تعيده الى سنين أفلت وإلى حقب انتهت.

ما يربط هذه الامور بعضها ببعض هي «البساطة» الراسخة في نفس الشخص.. فما بالك ان كانت في نفس «قائد الانسانية».. فمنذ الاعلان عن وفاة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد «طيب الله ثراه» وكذلك الفترة التي تزامنت مع رحلة علاج سموه الاخيرة كان اهتمام العمانيين بأخبار سموه والدعاء له باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبارة عن «حالة خاصة» استدعت الاهتمام والبحث وكذلك دراسة هذه العلاقة غير الطبيعية التي تجعل شعب دولة يتقاسم حب حاكمه وحاكم لبلد آخر.

كانت رحلة البحث الاولية عبر معرض الصور التي تداولتها وسائل الاعلام فلم تكن المشاهد مختلفة حول حرص القيادة في الكويت على الالتفاف حول الشعب.. فكانت لقطات الصور التي جمعت سمو الأمير الراحل بالشعب العماني بسيطة وعفوية في غالب ظروفها.

لقطات نراها لاشخاص عاديين عادة وقد لانراها في بعضهم ممن اجتمعت بهم صفات التعالي والتكبر والطبقية.. لتكون شخصية سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد حاضرة بقوة لتشير الى رسالة مفادها:

تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة

فإن رفيع القوم من يتواضع

العشق الذي كان يثلج صدر سمو الأمير الراحل للبحر كان سبباً رئيساً لعشق القائد العربي لـ «بحر العرب» الذي يعانق تراب شواطئ الشويمية في عمان، فكان سموه يتحدث عن هذه البقعة من العالم وكأنها قطعة من الجنة فنجده يهيم بها عشقاً وتشتد ابتسامته حين السؤال عنها، وكأنه يقول انه كان يرمي تعب السنين وأمور السياسة هناك.

كان سموه «من معرض الصور والمقاطع المتداولة» يذهب بعيداً بفكره ينظر الى «بحر العرب» وكأنه يرى الوطن العربي من الخليج الى المحيط في شاطئ واحد.

وكيف ان الامواج العالية تتلاطم.. فتحضر لدى سموه هموم الامة التي حملها على عاتقه ولم يتنازل فيها عن أي حق عربي مع السعي الدائم والمتواصل لرأب الصدع وحل النزاعات ولم شمل الفرقاء والاهم من ذلك كله تضميد جراح الشعوب التي يرى سموه انها الخاسر الاكبر من كل المشكلات.

خيرات البحر.. كانت دائما متعة سموه في صيدها خاصة انه قد عرف عنه اقتناص الفرص التي تجلب الرخاء والازدهار لوطنه والخير الوفير والعيش الرغيد لشعبه فكانت الخلوة التي يعيشها في عمان فرصة لالتقاط الانفاس للوصول الى «بلدة طيبة».

عودة إلى العشق العماني لسمو الامير الراحل والذي عبر عنه اهل الكويت بشيء من الغيرة يمكن ان يسطر على شكل حروف ذهبية من رواية حب من الزمن الجميل، حين يكون الحب متبادلاً بلا رياء ولا مجاملة.. 1230 كيلو متراً تفصل الكويت عن مسقط فكيف لهذا العشق ان يعبر كل هذه المسافة ليكون القلب العماني نابضاً في الكويت بحب قيادتها وشعبها؟! سؤال حير كل من تابع مشاهد الحزن التي سيطرت على العمانيين حين الاعلان عن وفاة سمو الأمير الراحل.

الجواب يتمثل في شخص صباح الأحمد ليقدم لنا شخصية نادرة وانسانية عالية قل نظيرها.. فقد كان سموه على مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين في منزل عال من الحرص عليها والسعي الدائم لتطويرها.. وعلى المستوى الشعبي كان فرداً من أهل الشويمية، يجلس في منازلهم ويشاركهم المأكل والمشرب ويسهم في بناء وتطوير منطقتهم. وتأكيداً للعلاقة الخاصة بين سمو الأمير الراحل والشعب العماني ليس أبلغ من حديث سموه للاعلامي يوسف الجاسم حين سأله عن سر تفضيله الشاطئ العماني ليقضي به اجازته الخاصة فكان سموه يقول: «كل انسان يريد الراحة، لكن بالنسبة لي انا في اوروبا ما ارتاح، يمكن أميركا ارتاح فيها، فأنا دائم الحنين لبلدي، بالنسبة لإجازاتي الخاصة أحاول ان اقضيها في مكان ليس فيه نوع من التعقيد، فمثلا ذهابي الى عمان اذهب الى ساحل طوله 30 كيلو متراً فيه قرية لا يتجاوز عدد سكانها الـ 700 شخص، فلذلك اكون سعيداً في ان ابقى فيه وامارس صيد السمك والنوخذة محمد المستكي هو من دلني على هذا المكان بعد الحرب في الصومال التي كنت أذهب لها في السابق، فذهبت لهذا الشاطئ مع 8 أشخاص وجلسنا في غرفة واحدة، ومنذ ذلك الوقت كنت حريصاً على قضاء اجازتي في هذا المكان.. ان الذي يستهويني ان اكون في منطقة ليس فيها تعقيدات والبساطة كذلك.. ولجوئي للبساطة تعود لفلسفة الانسان.. دائماً فلسفتي في الحياة «ماذا تريد من الحياة؟ تريد ان تعيش بأن ما في أحد يغنيك وان تعيش بصحة جيدة.. ما ينفعك شيء غير هذا الشيء» «انتهى الاقتباس».

اذاً، البعد عن التعقيدات والبحث عن البساطة، هي من قادت سمو الأمير الراحل للساحل العماني والذي قابله العمانيون بشيء كبير من الحب لانهم اعتبروا انفسهم محظوظين بحب أمير الانسانية لهم.

تقرير جميل بثه تلفزيون الكويت مع أهالي «الشويمية» فكان حزن الفقد حاضراً في قلوبهم، وصدق مشاعرهم واضح في دموعهم ودعاؤهم الصادق لسموه بالرحمة والمغفرة متحشرجا في اصواتهم.

أهل عمان شكراً من القلب لاحتوائكم سمو الأمير الراحل في حياته وبعد مماته، يكفينا فخراً ما قدمتموه لان سموه كان يجد الراحة من متاعب السياسة والاحداث العاصفة عند شاطئكم البسيط، والشكر موصول لجميع الشعوب التي احبت اميرنا الكبير وحزنت لفقده.. وتبقى الحالة الخاصة بين سموه والعمانيين سبباً لكتابة هذه السطور ولولا ظروف السفر بسبب جائحة كورونا لكانت الرحلة لـ «الشويمية» مستحقة لاستشعار ما كان يشعر به سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فيها وبين أهلها.

