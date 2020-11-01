انتخابات 2020

آراء

مع انقضاء مجلس الأمة الماضي، ها هي الأنظار تتجه نحو انتخابات برلمانية جديدة والتي سوف تأتي في نهاية هذا العام، أي أن عام 2020 لايزال يلقي بظلاله على المشهد السياسي الداخلي الكويتي، بعد أن لعب دورا مهماً في تغيير الأوضاع الدولية على فعل انطلاقة جائحة كورونا والتي كان ولا يزال لها ابلغ الأثر على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية حيث اثرت على العالم اجمع دون تميز، فهذه السنة اذن حتى نهايتها لا تزال تحمل لنا الكثير، لاسيما اذا كانت نتائج انتخابات برلمانية سوف تلقي بظلالها على طبيعة المشهد السياسي القادم خلال المرحلة القادمة، وهي مرحلة جديدة في الحياة السياسية الكويتية بعد تقلد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد السلطة وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الصباح. وتلك الحقيقة تضفي أهمية خاصة على تلك النتائج والتي لابد وان تتناسب وطموح القيادة السياسية الجديدة، وهي بلا شك قضية في يد الناخب الذي ولابد ان يحسن الاختيار والذي من المفترض ان يبني على اساس رغبه صادقة في احداث التغيير والانجاز والتطوير الى الأفضل.

التذمر كان سمة رئيسة في طبيعة المشهد السياسي للرأي العام الكويتي وانتقادات واسعة لأداء السواد الأعظم من النواب، وهناك من لم ير مواقف حقيقية حازمة تجاه الأوضاع الاقتصادية وتعديل التركيبة السكانية، والقفزة المنتظرة في التعليم، والتحدي الأكبر يتمثل في التغييرات الاقليمية والتي عادة ما سوف تتأثر بشكل كبير بنتائج الانتخابات الأميركية والتي استعد لها الناخب الأميركي بالأسلحة واغلاق نوافذ المحال بقواطع خشبية خشية اندلاع اعمال العنف بعد اعلان النتائج لاسيما في ظل التقارب الكبير في استطلاعات الرأي مابين كلا المرشحين، كل تلك القضايا الاقليمية والدولية والتي على اثرها سوف تكون لديها استحقاقات على الساحة الخليجية سوف تلقي بظلالها على المشهد السياسي الكويتي والتي سوف تكون القيادة السياسية قادرة على التعامل مع جميع تلك التحديات ولكن لابد وان تأتي المخرجات البرلمانية بما يتناسب وتلك التطلعات والتحديات.

الناخب الكويتي يعتبر في وقت الانتخابات اللاعب الأول والأهم والذي يتقدم الصفوف خلال شهرين ليرجع ويجلس على مقاعد المتفرجين لمدة أربع سنوات يتفرج على أداء مهم لرجال دولة أم لتهريج وتسويف لمهرجين، ذلك الواقع في الحقيقة يتم تشكيله بيد الناخبين فهم من لهم الآن الكلمة الفصل، والتي آمل أن يعملوا جادين لايصال العناصر الوطنية القادرة على احداث التغيير المنشود، فالكرة في ملعبكم الآن، والكويت تستاهل الأفضل!

