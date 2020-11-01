آراء

مفاهيم كثيرة تغيرت في عصرنا، فمثلا الإنسان الأمي اليوم هو الذي لا يستطيع التعامل مع التكنولوجيا، والبلد المتخلف هو البلد الذي ما زال يعمل بالإجراءات والأنظمة القديمة، فالعالم على المستوى الشخصي والعالمي يتطور حتى تغلغلت التكنولوجيا الرقمية لتسهم في تسهيل وسرعة الأنظمة وتأتي بالفائدة المضافة للأعمال ودعم القرار.

واليوم على مستوى بلدي نشعر بخيبة الأمل عندما تعيش تجربة المعاملات الحكومية، أنا شخصيا لا أدري من أين جاءني الانطباع بأن الحكومة الإلكترونية قد تم العمل بها لكني انصدمت بتخلف الأنظمة والآليات بعاداتها القديمة، حيث مازال المراجع يتنقل من موظف إلى موظف من دائرة إلى أخرى ومنهم من يفتي وهو لا يدري، والغريب بأن شركة الطباعة أصبحت من يملك العاملين فيها الخبرة لإنجاز معاملتك، معاملة حكومية جعلتني أدور في دوامة وأنا مبتسم.. فشر البلية ما يضحك.

نأخذ نفساً عميقاً،،،

من يملك الخبرة في مجال التحول الرقمي يدرك بأننا متخلفون والعالم يتطور من حولنا، وبأن النظام الذي نطمح به لن يحدث إلا إذا قمنا بصناعة استراتيجية التحول الرقمي بهدف خلق التكامل بالمعلومات وتقنين الوقت وعمل الأكثر بأقل جهد، وكل هذا يحدث بآليات تصنع العدالة للجميع وتلغي مزاجيات العاملين والمسؤولين وعندها لا يصبح المراجع تحت رحمة أشخاص غير مهنيين ولا يحترمون الوقت، وكم نطمح بوجود حكومة إلكترونية ستنشر الرضا الحقيقي من قبل المراجعين لأنه بلمسة على هاتفه النقال سينجز جميع معاملاته.

بالإضافة سيكون للتحول الرقمي في الحكومة والمؤسسات الأثر في اتخاذ قرار مبني على معلومات واضحة، وسيكون التوجه المستقبلي مبني على استراتيجيات واضحة.

والسؤال متى سنرى الحكومة الإلكترونية؟

