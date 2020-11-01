مقاطعة المنتجات الفرنسية ما بين الجدوى والأذية

آراء

بعد الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات الفرنسية عقب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون-في حفل تأبين المدرس الفرنسي، الذي قتل بطريقة وحشية على يد إسلامي متطرف، والتي اعتبرها نشطاء مسيئة للإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم. حيث قال الرئيس ماكرون إن المدرس صامويل باتي قتل «لأنّه كان يجسّد الجمهورية»، مؤكداً أنّ بلاده لن تتخلى «عن رسوم الكاريكاتور». وكان ماكرون قد وصف الإسلام سابقاً في مطلع الشهر الحالي بأنه ديانة تعيش «أزمة» حول العالم وأشار إلى أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون في ديسمبر لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسمياً بين الكنيسة والدولة في فرنسا. كما أعلن تشديد الرقابة على المدارس وتحسين السيطرة على التمويل الخارجي للمساجد.

وأمام موجة المقاطعة المشتعلة دعت فرنسا حكومات الدول المعنية الى «وقف» الدعوات لمقاطعة السلع الفرنسية والتظاهر، واعتبرت أن هذه الدعوات «تشوه المواقف التي دافعت عنها فرنسا من أجل حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الديانة ورفض أي دعوة للكراهية».

وأكدت الخارجية الفرنسية أن مشروع القانون ضد الإسلام الراديكالي وتصريحات الرئيس الفرنسي تهدف فقط إلى مكافحة ما وصفته بـ «الإسلام الراديكالي والقيام بذلك مع مسلمي فرنسا الذين يشكلون جزءاً لا يتجزأ من المجتمع والتاريخ والجمهورية الفرنسية».

بالرغم من تلك الدعوات استمر الغضب الشعبي في مختلف دول العالم العربي ومن ضمنها الكويت التي كانت سباقة في الدعوة الى مقاطعة المنتجات الفرنسية، واستجاب لذلك سريعا اتحاد الجمعيات التعاونية الذي أزال من مختلف الجمعيات التعاونية المنتجات الفرنسية، وان كان الاجراء انفعالي الى حد كبير الا أنه بدون جدوى فعلية فالمتضرر هم الوكلاء الكويتيون لتلك المنتجات الفرنسية، على اعتبار أن البضائع الفرنسية الموجودة بالجمعيات قد دفع تكاليفها المورد الكويتي للمصدر الفرنسي، وبالتالي فالضرر بالكامل يقع على التاجر المحلي، وبالتالي فجدوى المقاطعة تكون على عدم الاستيراد مستقبلا وليس الاستهلاك الداخلي، لان المتضرر الوحيد هو التاجر الكويتي.

من جهة أخرى لا أتوقع أن تؤثر هذه المقاطعة على الاقتصاد الفرنسي أو الشركات الفرنسية، فإذا أخذنا أمثلة سابقة كحملة مقاطعة البضائع الأميركية في فترات سابقة أو في دول أخرى مثل الدنمارك حيث لم تعكس هذه المقاطعات التأثير الكبير، لعلها قد أثرت بشكل أو بآخر على المدى القصير، ولكن على المدى المتوسط أو البعيد لن يكون هناك الأثر البالغ، كما أن التأثير ما هو إلا تأثير عاطفي انفعالي مؤقت وسيزول بمرور الوقت وينساه الناس لاحقاً. بيد أن تخوف فرنسا ومطالبتها بمنع هذه المقاطعة قد يحمل بين طياته إمكانية وجود تأثيرات من شأنها أن تقلق الحكومة الفرنسية.

على العموم يجب مراجعة المقاطعة الآنية، واستهلاك ما يوجد بالأسواق والنظر في موضوع استيراد تلك المنتجات مستقبلا سواء من الناحية الشرعية والواقعية، لان المتضرر من المقاطعة الآن ليست فرنسا ولكنه الوكيل المحلي.

