آراء

لا يشكك أحد بمكانه بلدنا العزيز في وجدان كل مواطن بل نفدي ترابها الغالي بأرواحنا، يكفينا فخرا حينما يتم ذكر اسم الكويت في كل محفل وناصية أننا بلد قائد العمل الانساني المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي قال {الكويت هي التاج الذي على رؤوسنا، وهي الهوى المتغلغل في أعماق أفئدتنا}.

إن استمرار نهج البلاد في المساواة بين المواطنين عهد وثيق جبلنا عليه من تاريخ تأسيس الدولة، وما يؤكد ذلك ما جاء في النطق السامي بدور الانعقاد التكميلي الخامس لمجلس الأمة {من ضرورة التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة}، وأضاف سمو الأمير المفدى الشيخ نواف الأحمد في نفس الخطاب السامي {ان عملية الانتخاب على أهميتها لا تمثل الا الجانب الشكلي، وهي أمانة ومسؤولية كبرى في حسن اختيار ممثلي الأمة، ولتكن فزعتكم جميعا للكويت}، لذا يجب علينا أن نكون يداً واحدة ونطبق كلام سمو الأمير في أن تكون فزعتنا للكويت.

الانتخابات الحالية هي ليست مجرد انتخابات كسابق مثيلاتها انما هي تكون في ظل بداية عهد جديد نلتمس منه قيادة الاصلاح والتطور الاقتصادي والمعماري الذي رسمه المغفور له الأمير الراحل، كما هي تأتي في ظل متغيرات داخلية كبيرة، منها عجلة التنمية التي بدأت ملامحها تتضح للعيان من تبني رؤية «كويت 2035» ودور مجلس الأمة فيها كبير بالموافقة على القوانين الخاصة بها، اضافة الى القوانين التي تمس جيب المواطن أو ما يعرف في وثيقة الاصلاح الاقتصادي التي سوف تطرح بعد تشكيل الحكومة، ولا نستطيع تجاهل المعطيات الخارجية لا نعلم تداعياتها في المستقبل القريب لكن يتضح معالمها بعد فترة وجيزة!.

ان التصويت لمرشح نعلم بمواقفه أو توجهاته التي لا تميل للمصلحة العامة هو ضياع للبلد، لذا وجب علينا برد التحية بمثلها لتوجيهات صاحب السمو الأمير من خلال صناديق الاقتراع و أن نحسن الاختيار في يوم 5/12/2020 باختيار المرشح بعيدا عن الميول الطائفية أو القبلية وأن نختار من يمثلنا خير تمثيل، ان التصويت في أي انتخابات هي تزكية للمرشح من قبل الناخب أي أن يقول أنا وضعت فكري وقناعتي في هذا الشخص ولو كان هذا الشخص سيء الاداء فانه يعكس فكر وتوجه من قام بانتخابه لذا علينا أن نقول {افزعوا للكويت}!

