ماكرون: كلامي حُرف.. لا أتبنى الرسوم المسيئة

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باريس - الدوحة - الوكالات: أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه يتفهم مشاعر المسلمين ازاء الرسوم الكاريكاتورية فيما اعتقلت الشرطة الفرنسية مشتبها به ثان في اطار التحقيق بهجوم نيس الارهابي الذي اودى بحياة ثلاثة اشخاص.

وخلال مقابلة مع قناة «الجزيرة» القطرية امس قال ماكرون ان الرسوم الكاريكاتورية «ليست مشروعا حكوميا بل هي منبثقة من صحف حرة ومستقلة غير تابعة للحكومة» محذرا من ان «هناك اناس يحرفون الاسلام وباسم هذا الدين يدعون الدفاع عنه» واضاف الرئيس الفرنسي ان «ما يمارس باسم الاسلام هو آفة للمسلمين بالعالم وأكثر من 80% من ضحايا الارهاب هم من المسلمين». ونفى ماكرون تبني الرسوم المسيئة قائلا «أعتقد ان ردود الفعل كان مردها اكاذيب وتحريف كلامي ولأن الناس فهموا انني مؤيد لهذه الرسوم».

في غضون ذلك افاد مصدر قضائي فرنسي امس ان رجلا ثالثا مقربا من المشتبه به الثاني الذي اوقف مساء الجمعة، وضع في الحبس على ذمة التحقيق في اطار هجوم نيس في جنوب شرق فرنسا. وكان الرجل البالغ 33 عاما حاضرا خلال تفتيش عناصر الشرطة مساء الجمعة لمنزل مشتبه فيه ثان كان على تواصل مع المنفذ عشية الهجوم. وأوضح المصدر «نحاول توضيح دوره في كل ما حصل». وأوقف الرجل الثاني البالغ 35 عاما في نيس ليل الجمعة ووضع في الحبس على ذمة التحقيق.

وكان مشتبه فيه اول يبلغ 47 عاما اوقف الخميس بعدما شوهد الى جانب المهاجم وهو شاب تونسي وصل قبل فترة قصيرة الى اوروبا، على لقطات وفرتها كاميرات مراقبة عشية الهجوم. وهو لا يزال في الحبس على ذمة التحقيق على ما اوضح المصدر القضائي.

ويحاول المحققون معرفة ما اذا كان المهاجم استفاد من مساعدة وكيف حصل على الهاتفين اللذين عثر عليها في حقيبة تحوي مقتنياته الشخصية. ويحلل المحققون مضمون الهاتفين راهنا.

وتفيد عناصر التحقيق الأولى ان ابراهيم العيساوي وهو تونسي في الحادية والعشرين وصل الى نيس عشية الهجوم او قبل يومين على ذلك.

ودخل صباح الخميس الى كنيسة في وسط نيس حيث ذبح امرأة في الستين من العمر والقيم على الكنيسة البالغ 55 عاما. وتوفيت امرأة برازيلية تبلغ الرابعة والأربعين بعد تعرضها لطعنات عدة، في مطعم قريب لجأت اليه.

وسيطر عناصر من الشرطة البلدية على المنفذ مطلقة عدة عيارات نارية باتجاهه ونقل الى مستشفى باستور في نيس في حالة خطرة. ولم يتمكن المحققون من استجوابه لأنه في غيبوبة.

الى ذلك اعلن مصدر في الشرطة الفرنسية ان رجلا هدد رجالها بسكينين في باريس، مؤكدا ان الواقعة لم تخلف اصابات في حين يستعد مجلس الدفاع في فرنسا لعقد اجتماع الجمعة بعد الهجوم الذي قتل فيه 3 اشخاص بكنيسة في نيس وأثار موجة استياء واسعة في البلاد وخارجها.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان ان هناك احتمالا بوقوع مزيد من الهجمات في الأراضي الفرنسية وأضاف «نحن في حرب وفي مواجهة عدو خارجي وداخلي، وفي مواجهة الأيديولوجية الاسلاموية». ولكنه رأى انه لا ضرورة لتغيير الدستور لحماية الفرنسيين من الهجمات الارهابية.

وصرح قائد الشرطة في مدينة نيس بأن المواقع المسيحية والحكومية الفرنسية معرضة لهجمات المتشددين. وأضاف ريشار جانوتي «نحن في وضع يتمدد فيه الخطر الارهابي اكثر وأكثر. اي رمز للجمهورية او المسيحية هدف محتمل» وأضاف «يتعين علينا توخي الحذر. يتعين علينا الانتباه». وقال جانوتي ان تسجيلات الشرطة المصورة ستكون شديدة الأهمية للمحققين مع وجود 3300 كاميرا امنية في الشوارع. وتابع «سيستخدم المحققون جميع تسجيلاتنا المصورة، وسيكون لذلك دور حاسم في مساعدة المحققين».

