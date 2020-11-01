بلجيكا: وقف مدرس عرض الصور المسيئة عن العمل

عربيات ودوليات

بروكسل - الوكالات: أوقفت ادارة مدرسة بلجيكية مدرسا عن العمل بعد ان عرض على تلاميذه رسوما مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. وتقع المدرسة في منطقة مولينبيك سان- جان بالعاصمة بروكسل وقد قررت ادارتها وقف المدرس عن العمل بعد ان عرض على طلابه رسما كاريكاتيريا نشرته سابقا مجلة «شارلي ايبدو» الفرنسية، وذلك اثناء شرحه لحادثة مقتل المدرس الفرنسي صمويل باتي. ونقل موقع «ديلي ميل» البريطاني عن متحدث باسم عمدة مولينبيك قوله ان «قرارنا يعتمد بشكل خاص على حقيقة ان هذه صور فاحشة حتى ولو لم تكن للنبي لفعلنا الشيء نفسه». وأضاف المتحدث ان تعليق عمل المدرس ليس عقوبة لكنه اجراء تأديبي وبعد ذلك يمكن ان يواجه المدرس اجراءات ادارية.

وذكرت صحيفة «لو ليبر» البلجيكية ان اسر التلاميذ ذكروا ان المدرس قدم لأطفالهم حاسوبا لوحيا اظهر عبره الصور واقترح على الذين لم يريدوا رؤيتها النظر في الأرض او اي مكان آخر. وأوضحت الصحيفة ان المدرس كان يعطي «دروس المواطنة» في صف يبلغ فيه متوسط عمر الأطفال 11 عاما.

