رئيس الوزراء الكندي: حرية التعبير ليست بلا حدود

عربيات ودوليات

أوتاوا - الوكالات: دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن حرية التعبير لكنه اعتبر انها «ليست بلا حدود» وأنها يجب ألا تُسبب «اساءة بشكل تعسفي ودون داع» لفئات بعينها.

واجابة عن سؤال حول الحق في نشر صور كاريكاتورية للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) على غرار ما فعلت مجلة «شارلي ايبدو» الفرنسية، قال ترودو «سندافع دائما عن حرية التعبير»، مستدركا بقوله «لكن حرية التعبير ليست بلا حدود». وتابع انه «من واجبنا ان نتصرف باحترام تجاه الآخرين وأن نسعى الى عدم جرح من نتشارك معهم المجتمع والمعمورة» موضحا انه ليس من حق انسان ان يطلق النار في سينما تعج بالناس، مشددا «توجد دائما حدود».

واتخذ رئيس الوزراء الكندي مسافة من موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، ودعا الى استعمال حرية التعبير بحذر. وأضاف انه في مجتمع تعددي ومتنوع وقائم على الاحترام «من واجبنا ان نكون واعين حيال اثر كلماتنا وأفعالنا على الآخرين، خاصة الجاليات والفئات التي لا تزال تعاني قدرا كبيرا من التمييز».

وشدد ترودو على ادانة الهجوم في مدينة نيس الفرنسية، وقال «انه غير قابل للتبرير، وتدين كندا من صميم قلبها هذه الأفعال وتقف مع اصدقائنا الفرنسيين الذين يمرون بأوقات صعبة للغاية».

