زلزال إزمير.. 26 قتيلاً وتسونامي «صغير»

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إزمير- الوكالات: ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال ولاية ازمير التركية، امس الى 26 قتيلا و804 مصابين. وأعلن رئيس الشؤون الدينية في تركيا، علي ارباش، عن فتح ابواب المساجد بولاية ازمير، غرب البلاد، امام المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اوضح ارباش انه بامكان المواطنين في ازمير المتضررين من الزلزال وغير القادرين على الدخول لمنازلهم البقاء في المساجد المناسبة ان رغبوا، وتحت اشراف المسؤولين عن خدمة المساجد. وضرب زلزال بلغت قوته 6.6 درجات على مقياس ريختر ازمير، وفق بيان لادارة الكوارث والطوارئ التركية آفاد. وقال البيان ان مركز الزلزال بحر ايجة، ووقع على بعد 17 كيلومترا من سواحل قضاء سفيريهيسار التابع لولاية ازمير وعلى عمق 16.54 كيلومتر تحت سطح الأرض. وشهدت المنطقة 244 هزة ارتدادية، 24 منها قوتها فوق 4 درجات.

وتواصل الطواقم التركية اعمال البحث والانقاذ في الأماكن المتضررة من الزلزال. ولا تزال طواقم الانقاذ تواصل اعمالها في 9 بنايات من اصل 17 تضررت في قضاء بيراقلي وهو اكثر المناطق تأثرا بالزلزال.وتمكنت فرق الانقاذ من انتشال عدد من الأشخاص من تحت الأنقاض، كانوا ما زالوا على قيد الحياة رغم مرور ساعات عديدة على وقوع الزلزال.

الى ذلك اتصل رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لتقديم تعازيه بعد الزلزال الذي ضرب البلدين. وكتب ميتسوتاكيس، في تغريدة عبر تويتر لقد اتصلت للتو بالرئيس رجب طيب اردوغان لتقديم تعازي للخسارة المأساوية في الأرواح من الزلزال الذي ضرب بلدينا. وأكد رئيس الوزراء اليوناني، انه مهما كانت خلافاتنا، فهذه اوقات يحتاج فيها شعبنا الى الوقوف معاً.

من جانبها قالت الرئاسة التركية ان اردوغان تبادل مع ميتسوتاكيس خلال الاتصال تمنياتهما بالسلامة وأعرب عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الى اليونان في حال لزم الأمر. واتسمت العلاقة ما بين تركيا واليونان بالتوتر في خلال الأشهر الأخيرة، على خلفية النزاع على موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، وسط تلاسن متبادل.

وضرب الزلزال القوي، جزيرة ساموس اليونانية ايضا، مصحوباً بـتسونامي صغير وفيضانات نتيجة تدفق مياه البحر الى شوارع ومناطق في ازمير، حسب تصريحات مسؤولين اتراك اشاروا الى ان التسونامي المحدود لم يوقع ضحايا.لكنه اغرق شوارع حدى البلدات على الساحل الغربي لتركيا. وغالبية الأضرار سجلت بمدينة ازمير التركية ومحيطها، والتي يبلغ عدد سكانها قرابة 3 ملايين نسمة وتحتوي على عدة مبان سكنية شاهقة وتحدث رئيس بلدية بايرقلي تونتش سوير عن انهيار 20 مبنى في المدينة.

