السعودية تأسف لسقوط ضحايا.. وفرنسا تعرض المساعدة

عربيات ودوليات

الرياض - باريس - الوكالات: أعربت المملكة العربية السعودية عن اسفها لسقوط قتلى ومصابين في مدينة ازمير التركية، بعد زلزال ضرب بحر ايجه. وقال بيان لوزارة الخارجية السعودية، ان المملكة «تعرب عن بالغ المها وأسفها لمقتل واصابة العشرات في ازمير التركية نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر ايجه غربي تركيا، داعيةً الله بأن يرحم القتلى ويمن على المصابين بالشفاء العاجل». وفي سياق متصل عرضت فرنسا ارسال مساعدات الى تركيا واليونان في اعقاب زلزال الجمعة. وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، على تويتر «تقف فرنسا الى جانب الشعبين التركي واليوناني في مواجهة هذه المحنة الرهيبة». وأضاف دارمانين «اذا رغبت حكومات هذه الدول في ذلك، يمكن ارسال المساعدة الفرنسية على الفور الى مكان الحادث». وتصاعدت التوترات بين فرنسا وتركيا في الأسابيع الأخيرة، ما دفع الرئيس التركي الى الدعوة الى مقاطعة المنتجات الفرنسية واستدعاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سفير بلاده لدى تركيا. وعلى ذات الوتيرة، عرض الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة الى تركيا واليونان. وقالت رئيس المفوضية الأوروبية، اوروسولا فون دير لاين: «أفكارنا مع اليونان وتركيا، نحن نتابع الموقف ونحن على استعداد للمساعدة بكل الطرق الممكنة».

