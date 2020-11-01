السيسي: عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها

عربيات ودوليات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ان احداث 2011 ادت الى تعطيل وتوقف الشركات عن العمل وتدمير الاقتصاد.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح جامعة الملك سلمان في مدينة شرم الشيخ، امس، ان عدم الاستقرار مدمر للدولة ومستقبلها.

وأشار الى تهريب عدد كبير من الآثار في 2011 في ظل عدم الاستقرار وضياع الدولة، موضحا انه لو حدث شيء مماثل ستقع نفس العواقب، وقد يتم الاعتداء على المنشآت الأثرية.

واضاف «الدليل اهو تأخرنا 10 سنين في تطوير احد المتاحف.. والشركات اللى تعطلت والاقتصاد اللى راح.. والارهاب اللى اتصدر لنا في عام 2011 وفى عام 2013.. وفى قطاع الأثار مش بس تعثر او مش تكمل.. او ممكن يتم الاعتداء عليها.. حجم التدمير والخراب على المنشآت والمتاحف.. اكثر من 75 كنيسة تم تدميرهم والدولة قامت بترميمهم وهذا لا يليق».

وخاطب السيسي المصريين قائلا: «حافظوا على بلادكم لأن عدم الاستقرار مدمر للدولة.. طول ما في استقرار نقدر نتجاوز ونكمل مسيرتنا».

وتعتبر جامعة الملك سلمان، احد المشاريع الهامة ضمن المشروع القومي لتنمية شبه جزيرة سيناء والذي يحظى بأولوية متقدمة لدى الدولة حيث تتضمن الجامعة انشاء عدد 10 کليات موزعة على فروع الجامعة الثلاثة بكل من مدينة الطور - مدينة رأس سدر - مدينة شرم الشيخ بطاقة استيعابية حوالي 30 الف طالب وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للارتقاء بالتعليم الجامعي علي مستوي الجمهورية ولاعداد الشباب من الطلاب وصقلهم علمياً واكاديمياً علي نحو يتواكب مع المتطلبات الحديثة والمعاصرة لمجال العمل وكذلك للمساهمة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

واختتم الرئيس المصري كلمته بالقول: «الجامعات التي نسعى الى اقامتها ليست مجرد خرسانات.. ولكن نعمل على انشاء جامعات مصرية بمواصفات ومعايير عالمية.. حتى تحقق الهدف ومستوى التعليم يكون متقدما وحتى يجد الشباب فرص عمل حقيقية بعد التخرج».

