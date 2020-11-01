سائق «غير طبيعي» اقتحم بسيارته أحد أبواب المسجد الحرام

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مكة المكرمة - الوكالات: كشف المتحدث باسم امارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري، تفاصيل ارتطام سيارة بأحد ابواب المسجد الحرام، الجمعة، مشيرا الى ان السائق المقبوض عليه مواطن بحالة «غير طبيعية». ونقلت صفحة امارة منطقة مكة على تويتر تصريحات الدوسري الذي قال «الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد ابواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها اثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية للحرم». وأضاف المتحدث باسم منطقة مكة قائلا ان الحادثة لم تسفر عن اصابات. وأشار الدوسري الى ان «المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية، وجارٍ احالته للنيابة العامة»، حسب قوله.