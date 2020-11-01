ليبيا: السراج يتراجع عن استقالته

عربيات ودوليات

طرابلس - الوكالات: أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج استجابته لدعوات طالبته بالتراجع عن قراره الاستقالة من منصبه في نهاية اكتوبر. وجاء ذلك في بيان لغالب الزقلعي الناطق باسم السراج، نشره عبر صفحته في تويتر ونقلته قناة «ليبيا» الرسمية عبر حسابها الموثق على فيسبوك. وأضاف انه «يعلن استجابته لهذه الدعوات مقدرا بواعثها، ويأمل بأن تضطلع لجنة الحوار بمسؤوليتها التاريخية بعيدا عن المصالح الشخصية والجهوية والمناطقية». وفي سبتمبر الماضي، اعلن السراج «رغبته الصادقة» في تسليم مهامه الى السلطة التنفيذية القادمة، في موعد اقصاه نهاية اكتوبر على ان تكون لجنة الحوار قد استكملت اعمالها.