%62 من الأميركيين حسموا «مسبقاً» سباق الرئاسة

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عواصم - الوكالات: حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأميركيين من انهم سيحرمون من الكهرباء والتدفئة في حال فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يوم 3 نوفمبر وأضاف ترامب في كلمة توجه بها الى انصاره في ولاية ويسكونسن ان «بايدن تعهد بتدمير صناعة النفط الأميركية بأكملها ولن يكون هناك تكسير ولا مصادر للطاقة لن تكون هناك تدفئة في الشتاء ولن تعمل مكيفات الهواء في الصيف ولن تكون هناك كهرباء انتم محظوظون لأنني رئيسكم!» ووسع ترامب في وقت لاحق قائمة الخدمات، التي سيفقدها الأميركيون في حال فاز بايدن وقال امام انصاره في ولاية مينيسوتا «لن تكون هناك مدارس ولا تخرج ولاحفلات زفاف، ولا عيد شكر، ولاعيد ميلاد، ولا 4 يوليو (عيد الاستقلال) لن يكون هناك مستقبل للشباب الأميركي». وفي وقت سابق قال الرئيس الأميركي ان الولايات المتحدة ستشهد هجمات ارهابية مثل تلك التي ضربت حاليا فرنسا في حال فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في السباق الانتخابي.

وقد ادلى اكثر من 85 مليونا بأصواتهم اما عن طريق البريد او شخصيا وهذا يقرب من 62% من اجمالي عدد الأصوات في انتخابات عام 2016 بأكملها وفقا لمشروع الانتخابات الأميركية في جامعة فلوريدا. وربما يعني هذا ان الانتخابات قد حسمت بالفعل قبل يوم الاقتراع الرئيسي. وبسبب الاقبال على التصويت عبر البريد فان من المرجح الا يعرف الفائز في عدة ولايات بما في ذلك الولايات الحاسمة مثل بنسلفانيا وويسكونسن ليلة الثلاثاء، ويتوقع مسؤولو الانتخابات ان يستغرق فرز الأصوات اياما. ومنعت محكمة استئناف اتحادية مسؤولي الانتخابات في مينيسوتا من تنفيذ خطة لفرز الأصوات التي تصل خلال اسبوع بعد يوم الانتخابات ما دام تم ختمها بالبريد بحلول الثلاثاء المقبل.

وانضم الرئيس السابق باراك اوباما الى المشرح الديمقراطي جو بايدن في ميشيغان لتقديم الدعم اللازم لنائبه، فيما عاد ترامب الى بنسلفانيا وهما ولايتان اساسيتان للفوز بالانتخابات.

وللمرة الأولى منذ بدء الحملة، يصعد المرشح الديموقراطي جو بايدن (77 عاما) على المنصة مع الرئيس السابق باراك اوباما في تجمعين على نسق «درايف ان» في مدينتي فلينت وديترويت في ولاية ميشيغان. وسيكون المغني ستيفي ووندر ضيفا خلال الأمسية.

وكان دونالد ترامب (74 عاما) فاز بهذه الولاية الصناعية بفارق ضئيل جدا بلغ 0,2 نقطة في 2016 الا ان بايدن يتقدم عليه هذه السنة بسبع نقاط.

