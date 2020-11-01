متحف الشمع يتخلص من تمثال ترامب

عربيات ودوليات

تخلص متحف الشمع في برلين المعروف باسم «متحف مدام توسو» من تمثال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان قبل الرئاسة نجما لبرامج تلفزيون الواقع، في خطوة بدا انها تتوقع او تتحسب لنتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية التي تجري الثلاثاء المقبل. وفيما بدا ايضا انه اهانة اخرى مقصودة، جرى الاحتفاظ بتمثال مهندم ولامع لسلفه باراك اوباما الذي كان يعتبر المستشارة الألمانية انجيلا ميركل من اقرب حلفائه. وقالت مديرة التسويق في المتحف «ماحدث له طبيعة رمزية قبل الانتخابات في الولايات المتحدة.. نحن هنا في مدام توسو ببرلين ازلنا تمثال دونالد ترامب الشمعي كاجراء تحضيري». ويعرض المتحف عادة الرؤساء الأميركيين السابقين بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، وبالتالي فمن المرجح ان يعيد تمثال ترامب بعد فترة لن تكون طويلة.