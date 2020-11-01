المستوطنون يضغطون لتنفيذ «الضم» قبل خسارة ترامب

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الوكالات: بدأ قادة المستوطنين حملة ضغط على رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو لضم مستوطنات في الضفة الغربية في حال خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات يوم الثلاثاء وحسب هيئة البث الرسمية «كان 11»، فان المستوطنين متشائمون من امكانية فوز ترامب ويعتقد قادتهم ان «نافذة الفرص» امامهم تضيق مع الوقت، وأن على نتانياهو تمرير قانون لشرعنة ضم جزء من المستوطنات حتى 21 يناير المقبل، وهو يوم تنصيب الرئيس الجديد في الولايات المتحدة. يذكر ان المستوطنات التي يضغطون لشرعنتها هي بؤر استيطانية في قلب الضفة الغربية وخارج المستوطنات الكبرى.

وسبق للمرشح الديموقراطي جو بايدن ان قال ان على اسرائيل «وقف البناء في المستوطنات، ووقف الحديث عن الضم والسماح بحل الدولتين نتانياهو ومواطنو اسرائيل يعرفون موقفي اوضحت انني كرئيس سأعارض الضم. سأعيد المساعدات للفلسطينيين وفقا للقانون الأميركي، وسأفتح من جديد قنصلية شرقي القدس».وتابع بايدن ان «موقف نتنياهو بخصوص الضم خاطئ، وبرأيي هو يخضع لليمين المتطرف بغية الاستمرار في الحكم. لكنني اعتقد، في المقابل، ان القيادة الفلسطينية لم تستغل الفرصة التي منحت لها».

