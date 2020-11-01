«كورونا».. إصابة جديدة «كل ثانية» في أميركا

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: شهدت اوروبا والولايات المتحدة ارتفاعا قياسيا في اعداد الاصابات بفيروس «كورونا» خلال الساعات الأخيرة بينما ابدت كندا رغبتها في زيادة المهاجرين الجدد خلال السنوات المقبلة لتعويض تداعيات الفيروس وأعادت بريطانيا فرض قيود على تصدير اللقاحات.

وبلغت الحالات الجديدة في الولايات المتحدة 100 الف و233 اصابة جديدة، وهو رقم قياسي عالمي للجائحة ويتجاوز العدد الذي ابلغت عنه الهند في يوم واحد وهو 97 ألفا و894 في سبتمبر الماضي. وخلال الأيام العشرة الماضية تخطت الولايات المتحدة 5 مرات رقمها القياسي السابق في عدد الحالات اليومية والذي سجلته في يوليو وبلغ 77 الفا و299 حالة ويشير عدد الحالات الجديدة خلال اليومين الماضيين الى ان البلاد تسجل الآن اكثر من حالة جديدة كل ثانية.

وجاء الارتفاع القياسي في عدد الحالات قبل 4 ايام فقط من انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة يوم الثلاثاء المقبل. وتهمين جائحة «كوفيد-19» على المرحلة الأخيرة من السباق الانتخابي الذي يخوضه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب امام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأظهر احصاء لرويترز ان اكثر من 45 مليونا و240 الفا اصيبوا بالفيروس على مستوى العالم في حين وصل اجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس الى مليون و183 الفا و788.

وفي مواجهة ارتفاع عدد الاصابات بفيروس «كورونا» في اوروبا، اعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص مبلغ 220 مليون يورو لنقل مصابين بالفيروس من الدول الأشد تضررا الى دول اوروبية اخرى تتوافر في مستشفياتها اَسِرة للعلاج. وعقب اجتماع عبر الفيديو مع قادة الدول الأوروبية دعت رئيسة المفوضية دول الاتحاد الى مشاركة بيانات دقيقة وآنية حول تطورات الفيروس.

من جهتها اعلنت الحكومة البريطانية الجمعة اعادة فرض قيود على تصدير لقاحات الانفلونزا لضمان توفر اعداد كافية منها لمواطنيها. وقالت وزارة الصحة في بيان انها «اتخذت هذا الاجراء كرد فعل على الطلب الكبير للقاحات ضد الانفلونزا من دول اخرى». وأوضح وزير الصحة مات هانكوك ان هذا الاجراء «سيحمي تزودنا باللقاحات ضد الانفلونزا في اطار خططنا لتوفير 30 مليون لقاح ضد الانفلونزا قبل حلول فصل الشتاء غير المسبوق».

في المقابل اعلنت السلطات في كندا عن رغبتها في استقبال عدد اكبر من المهاجرين خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لتعويض تراجع عدد المهاجرين خلال 2020 بسبب وباء «كوفيد-19».

وقال وزير الهجرة ماركو منديسينو ان بلاده تعتزم استقبال اكثر من 1.2 مليون مهاجر بين 2021 و2023، اي بزيادة نحو 200 الف مهاجر على العدد الذي حُدد قبل الأزمة الوبائية.

وأوضح منديسينو ان الوافدين الجدد لعبوا دورا مهما في تعاملنا مع «كوفيد-19»، مشيدا خاصة بطالبي اللجوء الذين عملوا في الخط الأول بدور التقاعد المتضررة من الوباء خلال الربيع.

