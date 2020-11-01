سلوفاكيا تفحص «جميع مواطنيها»

عربيات ودوليات

براتيسلافا- الوكالات: اطلقت سلوفاكيا امس برنامجا لاجراء فحوصات تشخيص الاصابة بـ«كوفيد-19» لجميع مواطنيها في سابقة عالمية. وسيشارك نحو 45 ألفا من العاملين في مجال الصحة والجيش والشرطة في اجراء الفحوصات في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانه 5,4 ملايين نسمة لجمع العينات في حوالى خمسة آلاف موقع. وقال رئيس الوزراء السلوفاكي ايغور ماتوفيتش خلال الأسبوع الراهن ان «العالم سيتابع» باهتمام ما يحصل في سلوفاكيا معتبرا ان هذه الخطوة ستنقذ «مئات الأرواح» البشرية. واختارت سلوفاكيا فحوصات المستضدات التي توفر نتائج سريعة في غضون دقائق احيانا لكنها لا تعتبر موثوقة مثل فحوصات «بي سي آر» التي تؤخذ خلالها عينات من الأنف وترسل الى مختبرات للتحليل.

والمشاركة في الفحص غير الزامية لكن الشخص الذي لا يحمل افادة تظهر نتيجة سلبية قد يتعرض لغرامة كبيرة اذا ما اوقفته الشرطة.

وكل شخص تثبت اصابته عليه ان يحجر نفسه مدة عشرة ايام. وقال ماتوفيتش «هذه طريقنا الى الحرية» ملمحا الى ان القيود المرتبطة بالوباء قد تخفف ما ان تنتهي هذه الفحوصات او تعزز في حال لم ينفذ البرنامج بالكامل.

