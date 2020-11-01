السودان أبرم اتفاقاً مع أميركا لاستعادة «حصانته السيادية»

عربيات ودوليات

الخرطوم - الوكالات: اعلنت وزارة العدل السودانية ان السودان والولايات المتحدة وقعا اتفاقا يعيد للسودان حصانته السيادية. وذكرت الوزارة في بيان ان الاتفاق سيؤدي الى تسوية القضايا المرفوعة ضد السودان في المحاكم الأميركية ومنها تفجير السفارتين الأميركيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 مشيرة الى ان حكومة الخرطوم وافقت على دفع 335 مليون دولار للضحايا. والاتفاق جزء من تعهد اميركي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وهو تصنيف يعود الى عهد الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير عندما كانت واشنطن تعتقد ان الخرطوم تدعم جماعات متشددة. ولتفادي اي دعاوى قضائية جديدة يحتاج السودان لاستعادة حصانته السيادية التي فقدها بعد ادراجه بقائمة الدول الراعية للارهاب. وجعل التصنيف من الصعب على الحكومة الانتقالية الحصول على تخفيف من اعباء الديون او تمويل خارجي. ووافق السودان ايضا على تطبيع العلاقات مع اسرائيل ليصبح ثالث بلد عربي بعد الامارات والبحرين يقيم علاقات مع اسرائيل خلال الشهرين الأخيرين.

