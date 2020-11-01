بيان قطري - أسترالي بشان قضية «تفتيش السيدات»

عربيات ودوليات

الدوحة - الوكالات: اصدرت وزارتا خارجية قطر وأستراليا بيانا مشتركا كشفتا فيه تفاصيل اتصال جرى بين وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونظيرته الأسترالية، ماريز باين، بشأن حادثة تفتيش مسافرات بـ»الاكراه» في مطار حمد الدولي. وجاء في البيان ان وزير الخارجية القطري ابلغ نظيرته الأسترالية ان ما حدث يعتبر خرقا للقوانين المعمول بها في قطر وأشار الى ان تحويل المسؤولين عن هذه الحادثة للنيابة العامة القطرية قد جرى بالفعل. من جانبها عبرت وزير الخارجية الأسترالية عن رضا بلادها عن الاجراءت الأولية التي اتخذتها الدوحة مشيرة الى ان بلادها تنتظر الحصول على التقرير الذي يكشف ملابسات الحادثة من السلطات القطرية. وأعربت باين عن ثقتها بأن الحكومة القطرية ستحاسب المسوؤلين عن هذه الحادثة بطريقة عادلة ومناسبة، وفقا للبيان المشترك. وكانت قد اثارت حادثة تفتيش ماسفرات بالاكراه في مطار حمد الدولي عقب العثور على رضيع في احد حمامات المطار، جدلا واسعا خلال الأيام الماضية، دفع الدوحة لتقديم اعتذار عما جرى.