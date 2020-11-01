عقوبات أميركية على كيانات في إيران والصين وسنغافورة

عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو فرض عقوبات على كيانات في ايران والصين وسنغافورة، وذلك بسبب تعاملها مع قطاع النفط الايراني. وقال بومبيو في بيان ان العقوبات تشمل رؤساء تلك الكيانات، وان وزارة الخزانة فرضت ايضا عبر شركة «تريل» عقوبات على 8 كيانات بسبب بيع وشراء منتجات بتروكيماوية ايرانية عبر شركة خاضعة للعقوبات الأميركية. وذكر البيان الصادر عن الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركات «أريا ساسول بوليمير، بينرين المحدودة، بختار التجارية». كما فرضت الادارة الأميركية عقوبات على شركات اخرى مثل «كافيان للبتروكيماويات سترايت شيببروكرز بي تي اي المحدودة». وكانت هذه الشركات، المتمركزة في ايران والصين وسنغافورة، قد شاركت عن علم في عملية لشراء منتجات نفطية من ايران او الاستحواذ عليها او بيعها او نقلها او تسويقها.