الإصابة تبعد نيمار

دوليه

تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان، عن الملاعب حتى نهاية نوفمبر المقبل. وتعرض نيمار لاصابة عضلية، أجبرته على الانسحاب في آخر مباراة لفريقه بدوري أبطال أوروبا، لذا سيغيب عن مباراتين لمنتخب البرازيل، حسبما قال مدربه توماس توخيل، أول من امس. وأشار المدرب الى أن نيمار قد يكون متاحًا بعد فترة المباريات الدولية المقررة في نوفمبر المقبل. وعانى المهاجم البرازيلي من مشكلة عضلية بالساق في الشوط الأول من المباراة، التي خاضها باريس سان جرمان في اسطنبول ضد باشاك شهير، الأربعاء الماضي، والتي انتهت 2-0 لصالح الفريق الفرنسي.

