loader

دوليه

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

الإصابة تبعد نيمار


تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جرمان، عن الملاعب حتى نهاية نوفمبر المقبل. وتعرض نيمار لاصابة عضلية، أجبرته على الانسحاب في آخر مباراة لفريقه بدوري أبطال أوروبا، لذا سيغيب عن مباراتين لمنتخب البرازيل، حسبما قال مدربه توماس توخيل، أول من امس. وأشار المدرب الى أن نيمار قد يكون متاحًا بعد فترة المباريات الدولية المقررة في نوفمبر المقبل. وعانى المهاجم البرازيلي من مشكلة عضلية بالساق في الشوط الأول من المباراة، التي خاضها باريس سان جرمان في اسطنبول ضد باشاك شهير، الأربعاء الماضي، والتي انتهت 2-0 لصالح الفريق الفرنسي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة