مان يونايتد يستضيف أرسنال

دوليه

يواجه مان يونايتد ضيفه أرسنال اليوم في المرحلة السابعة من الدوري الانكليزي. ورغم بدايته الجيدة في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق انتصارين على باريس سان جرمان الفرنسي بنتيجة 2-1 ثم لايبزيغ الألماني بنتيجة 5-0، يقبع يونايتد في المركز الـ15 في الدوري المحلي مع سبع نقاط فقط في خمس مباريات.

ويتواجد يونايتد في المركز الخامس عشر بـ7 نقاط مع مباراة مؤجّلة وأرسنال في المركز الحادي عشر بـ9 نقاط حيث يدرك الفريقان أهمية الفوز في هذا الوقت خصوصا أن «الغانرز» يبتعد بـ4 نقاط فقط عن فرق الصدارة رغم مركزه في منتصف الترتيب، فيما يبدو يونايتد مطالباً بالفوز كي لا يبتعد أكثر عن المنافسة. وستشهد المباراة تحدّيا بين الهدّافَين ماركوس راشفورد الذي يتألّق على نحو لافت مع يونايتد تحديدا في دوري الأبطال وقد سجّل في مباراة لايبزيغ ثلاثيته الأولى مع فريقه والغابوني بيار- ايميريك أوباميانغ من جهة أرسنال.

يشعر مدرب أرسنال الاسباني ميكيل أرتيتا، بالصداع الدفاعي نظرا لمعاناته بسبب قائمة غيابات طويلة في خط الدفاع قبل مواجهة اليوم.

وقال أرتيتا انه تأكد غياب بابلو ماري (اصابة في الكاحل) وكالوم تشامبرز (اصابة في الركبة) وروب هولدينغ (اصابة في أوتار الركبة) عن المباراة، بينما سيخضع ديفيد لويز (اصابة في الفخذ) لاختبار بدني لتحديد موقفه من المشاركة. وقال أرتيتا «اذا خسرنا مدافعا آخر، سنصبح في مشكلة حقيقية. سيتعين علينا مراقبة كيفية ادارة الفريق في المباراتين أو الثلاثة المقبلة».

كما أن هناك مخاوف لدى أرتيتا في الهجوم، خاصة وأن الثنائي ألكسندر لاكازيت وبيير ايمريك أوباميانغ، يمران بفترة من عدم تسجيل الأهداف في الدوري الممتاز. وعند سؤاله بشأن قدرات فريقه التهديفية، رد أرتيتا قائلا «انه دور الجميع».

وأضاف «أولا وقبل كل شيء يتعين علي أن أمنحهم الحلول والطريقة للهجوم بشكل أفضل. أنا معني بهذا الأمر. نتدرب على هذا ونتمنى أن نتطور».

وأكد مدرب يونايتد النرويجي أولي غونار سولسكاير، انه سيفقد جهود أليكس تيليس بعدما أصيب بفيروس كورونا.

وقال سولسكاير بعد الفوز الكبير 5-0 على لايبزغ في دوري أبطال أوروبا «انه لا يعاني من أي أعرض، هو بخير ولا يمكنني الانتظار لاستعادة خدماته».

وفي افتتاح المرحلة أول من أمس حقق ولفرهامبتون فوزا هاما على كريستال بالاس 2-0، ليحتل المركز الثالث مؤقتا على لائحة الترتيب. وسجل الفرنسي ريان أيت نوري (18) والبرتغالي دانيال بودينسي (27) الهدفين.

ورفع فريق المدرب البرتغالي نونو اسبيريتو رصيده الى 13 نقطة ويصبح ثالثا خلف ايفرتون المتصدر وليفربول حامل اللقب في الموسم الماضي بفارق الأهداف. في المقابل تجمد رصيد فريق المدرب الخبير روي هودجسون عند عشر نقاط.

وظهر «الذئاب» بصورة أفضل من التي كان فيها ضيوفهم «النسور» وكانوا أفضل في معظم دقائق المباراة.

ونجح أيت نوري البالغ من العمر 19 عاماً و146 يوما في اول مشاركة له مع الـ«ولفز» من افتتاح التسجيل بعد تسديدة يسارية قوية في الجهة العكسية على يسار الحارس الاسباني فيتشينتي غواتا (18). واصبح أيت نوري الفرنسي الخامس عشر الذي يسجل في اول ظهور له في الـ«بريميرليغ» والاصغر بين مواطنيه.

وأضاف بودونسي الهدف الثاني لصاحب الأرض بتسديدة يسارية من مسافة قريبة، مستفيدا من التمريرة العرضية من مواطنه بيدرو نيتو (27). وهو الهدف الثاني لبودنسي في 15 مباراة في الدوري الانكليزي علما ان هدفه الأول كان أيضا في شباك كريستال بالاس خلال مباراة الفريقين الموسم الماضي ضمن المرحلة 37 في يوليو المنصرم. واحتسب الحكم مارتن اتكينسون ركلة جزاء للضيوف في الدقيقة 38 لكن العودة لحكم الفيديو المساعد اسفر عن الغائها.

وطرد الصربي لوكا ميليفويفيتش في الدقيقة 86 لارتكابه خطأ على الرتغالي جواو موتينيو.

وهي البطاقة الحمراء الأولى التي تشهر في وجه الصربي في 125 مباراة خاضها في الدوري الانكليزي الممتاز.

