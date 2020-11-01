قادش واصل تألقه

دوليه

واصل قادش ابهاره بفوزه على مضيفه ايبار 2-0 أول من امس في افتتاح المرحلة الثامنة من الدوري الاسباني ليخطف المركز الثاني مؤقتاً من ريال مدريد حامل اللقب. وسجل المخضرم ألفارو نيغريدو (36) وسلفادور سانشيز (39) هدفي المباراة. ورفع قادش رصيده الى 14 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن ريال سوسييداد وأمام ريال مدريد بفارق نقطة واحدة، فيما تجمد رصيد ايبار عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر. وفرض قادش نفسه على مجريات اللقاء اذ كان الطرف الأفضل دون أي يتيح لايبار فرصة تهديد مرماه. وحقق قادش منذ عودته الى «لا ليغا» نتائج ملفتة، اذ تغلب على ريال مدريد البطل وأتلتيك بلباو بنتيجة واحدة 1-0. وواصل قادش سلسلة مبارياته دون خسارة للمباراة الخامسة على التوالي وهي الأطول له من دون هزيمة في الدوري منذ يونيو 1992.

افتتح نيغريدو التسجيل من تسديدة راسية من داخل منطقة الجزاء يعد تمريرة على القياس من زميله الأورغوياني لويس ألفونسو ايسبينو (36).

ولم يتأخر الهدف الثاني سوى ثلاث دقائق، وجاء عبر تسديدة قوية من داخل المنطقة بالقدم اليمنى لـ«سالفي» بعد تمريرة عرضية من نيغريدو نفسه (39).

