مورينيو: بيل يختلف عما كان عليه

دوليه

قلل البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام، من حجم التوقعات المنتظرة من مهاجمه الجديد غاريث بيل، قائلا ان مستوى اللاعب الويلزي المخضرم حاليا بالتأكيد يختلف تماما عما كان عليه عندما غادر الفريق قبل 7 أعوام.

ويعمل بيل (31 عاما) المعار من ريال مديد بطل اسبانيا على استعادة سابق لياقته، وشارك مع النادي اللندني في ثلاث مباريات في كل المنافسات هذا الموسم من بينها مباراة في الدوري الأوروبي انتهت بهزيمة توتنهام 0-1 أمام أنتويرب الحميس.

وقبل المباراة الماضية، قال مورينيو ان بيل جاهز «للتحليق» لكنه كان أكثر تحفظا في تقييمه للاعب الويلزي قبل مواجهة اليوم في الدوري الممتاز أمام برايتون. وأوضح مورينيو «7 أعوام مدة طويلة. هل هناك أي لاعب في العالم لم يتغير عما كان عليه قبل 7 أعوام؟ أحيانا لا يكون اللاعب أفضل أو أسوأ بل مختلفا».‏ وتابع «انظروا على سبيل المثال الى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وقارنوا مستوى كل منهما بما كان عليه قبل 7 أعوام. رغم التواجد في مناطق مختلفة واللعب في مراكز مختلفة».

وأضاف المدرب المخضرم «تحدث تحولات في قدراتهم ومهاراتهم وهم يحاولون تجربة قدراتهم في جوانب مختلفة على مستوى النظام الخططي في فرقهم. أعتقد أن هذا يحدث مع غالبية اللاعبين. ومن ثم فانه بالتأكيد لاعب مختلف كما كان عليه قبل 7 أعوام». وتوقع مورينيو أن يستعيد بيل سابق تألقه مع خوضه المزيد من المباريات قائلا «أنا أثق في كل كلمة قلتها يوم الأربعاء لأنه يعمل بكل جدية ومستواه في تحسن، كما أنه لم يتعرض لأي اصابة منذ تعافيه».

وأتم «لا يفوت أي دقيقة في أي تدريب. اللعب لمدة 90 دقيقة لا يزال صعبا عليه واللعب بتركيز كبير لا يزال صعبا عليه. لكنه يحقق تقدما ونأمل بأن يتحسن مستواه للأفضل قريبا».

