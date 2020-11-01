غوارديولا: أنا سعيد في سيتي

دوليه

أكد المدرب الاسباني بيب غوارديولا أنه لا يعتزم الرحيل عن مانشستر سيتي والعودة الى برشلونة، بعد أن أعلن فيكتور فونت المرشح لرئاسة النادي الاسباني رغبته في اعادة غوارديولا الى الكامب نو. ويتبقى عام واحد في عقد غوارديولا مع سيتي. وقال فونت انه يرغب في اعادة المدرب الاسباني للتعاون مع النجم ليونيل ميسي لضمان استمرار المهاجم الأرجنتيني مع الفريق لما بعد 2021. وقضى غوارديولا 4 مواسم في تدريب برشلونة، وفاز بـ3 ألقاب في الدوري اضافة الى لقبين في دوري أبطال أوروبا قبل الرحيل عام 2012. وقال المدرب الاسباني -الذي عبّر عن رغبته في تمديد عقده مع سيتي- للصحافيين، «أنا سعيد جدا في مانشستر وأتمنى أن أبلي بلاء حسنا هذا الموسم للاستمرار لفترة أطول». واستهل سيتي الموسم بشكل سيئ، وهو يحتل المركز 13 في الدوري الممتاز متأخرا بـ5 نقاط عن ايفرتون المتصدر.