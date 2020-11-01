بيلسا: مستعدون لليستر

دوليه

يدرك مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، حجم التهديد الذي يمثله جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي، على فريقه خلال لقاء الفريقين بالدوري الانكليزي، غدا.

ويدخل ليدز المباراة طامحا في تحقيق الفوز الرابع في الدوري هذا الموسم، لكن مهمته لن تكون سهلة، في ظل تألق فاردي الذي أحرز 6 أهداف في 5 مباريات حتى الآن، بما في ذلك هدف الفوز في شباك آرسنال بالجولة الماضية.

وقال بيلسا للصحافيين أول من امس: «ليستر فريق يحسن التعامل مع الكرة ويملك روحا هجومية. وفاردي لاعب جيد جدا ويحرز الكثير من الأهداف وهو سريع جدا أيضا». وأضاف: «بالطبع نحن نضع في اعتبارنا كل ما يتميز به مهاجمو الفريق المنافس، لكننا رغم ذلك لن نقدم على أي تغييرات محددة. ليستر فريق لم يغير أسلوب لعبه منذ بعض الوقت لكننا مستعدون لهم». وأردف: «المستوى مرتفع في جميع فرق الدوري، والمواجهة معها متشابهة. لكن هناك بعض الفرق مستواها أعلى من البقية. لكن المواجهة مع البقية في المجمل تكون صعبة». وسيكون ليام كوبر قائد ليدز، جاهزا للمشاركة في المباراة بعد تعافيه من اصابة في أعلى الفخذ، في حين سيغيب عن المواجهة زميلاه دييغو يورينتي وكالفن فيليبس؛ بسبب الاصابة. ويحتل فريق بيلسا المركز السابع بين فرق الدوري الانكليزي، برصيد 10 نقاط من 6 مباريات، في حين يتقدم ليستر عليه بمركزين ونقطتين.

